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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 14:52
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2023 15:12
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İstanbul'da sağanak ve fırtına: Bir kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Valiliği, sağanak ve fırtınada direk devrilmesi sonucu bir kişinin öldüğünü duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/29/istanbul-da-saganak-ve-firtina-bir-kisi-yasamini-yitirdi.jpg
Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanak yağmur ve fırtınada direk devrilmesi sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "28.11.2023 Salı Günü, İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı’yı, 29.11.2023 Çarşamba’ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir. 28.11.2023 Salı Günü, İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı’yı, 29.11.2023 Çarşamba’ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir" denildi. 

Açıklamada kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul’da yaşanan olaylar bugün saat 13.00 itibariyle şöyle sıralandı:

  • İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam etmektedir.
  • İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edilmiş, boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmıştır.
  • Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir.
  • Saat 01.07 de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde ‘’Kadriye Ana’’ isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır.
  • Saat 02.44 de Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.
  • Saat 10.42 de Eyüpsultan İlçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir.

(RT)

İstanbul sağanak sağanak yağış
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