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YT: Yayın Tarihi: 28.08.2026 08:17 28 Ağustos 2026 08:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.08.2026 08:21 28 Ağustos 2026 08:21
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul'da sağanak sonrası trafik kazası: 10 kişi yaralandı

İstanbul'da sabaha karşı etkili olan gök gürültülü kuvvetli yağışın ardından kentin farklı ilçelerinde trafik kazaları meydana geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da sağanak sonrası trafik kazası: 10 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA
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İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Esenyurt'ta ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta, Avcılar Haramidere TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Üsküdar'da, Uzunçayır mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada ise 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan kentin başka noktalarında da hasarlı kazalar meydana geldi.

(FY)

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