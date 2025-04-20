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Yayın Tarihi: 20 Nisan 2025 13:47
 ~ Son Güncelleme: 20 Nisan 2025 13:50
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İstanbul'da paskalya töreni düzenlendi

Ortodoskların önemli dini bayramlarından Paskalya nedeniyle İstanbul'da da Fener Rum Patrikhanesi'nde tören düzenlendi

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da paskalya töreni düzenlendi
Fotoğraf: Adnan Kutucu (AA)

İstanbul'da Aya Yorgi kilisesinde düzenlenen paskalya töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Dualar ve ilahilerin okunduğu törene  Türkiye'de yaşayan Ortodoksların yanı sıra İstanbul'da bulunan Yunanistan, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşları da katıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İsa'nın yeniden dirilişine inanılan günü simgeleyen Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

Patrikhanedeki Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleşen ayinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos elindeki tütsüyle cemaatin bulunduğu bölümlere yönelerek dini ritüeli yerine getirdi.

Ayine katılmak için kiliseye gelenler kilise girişinde mum yakıp dua etti.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras ve Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi de törene katılanlar arasında yer aldı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Paskalya aya yorgi
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