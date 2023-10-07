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Yayın Tarihi: 7 Ekim 2023 11:28
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2023 11:43
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İstanbul'da özel yurtta kalan üniversitelinin yaşam maliyeti iki kat arttı

İPA'nın araştırmasına göre özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti bir sene içinde yüzde 184,46 artış gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/07/istanbul-da-ozel-yurtta-kalan-universitelinin-yasam-maliyeti-iki-kat-artti.jpg
AA

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), "Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması"nı yayımladı.

Araştırmaya göre özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti bir sene içinde iki kata (yüzde 184,46) yakın bir artış gösterdi. Üç kişilik bir evdeyse bir öğrencinin aylık maliyeti bir yıl içinde yüzde 134’lük artışla 5.357 TL’den asgari ücretin de üstüne çıkarak 12.535 TL’ye yükseldi.

İPA'nın 2023 Eylül verileri üzerinden yaptığı Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Maliyeti Araştırması ile İstanbul’da yaşayan bir üniversite öğrencisinin aylık ve yıllık yaşam maliyetinin ne kadar değiştiğini hesaplandı.

Hesaplama, "barınma, market ve dışarıdan yemek gideri, fatura ödemeleri, kültür sanat, kırtasiye, kişisel bakım, ulaşım" harcamaları gibi temel harcama kalemlerine yönelik birincil ve ikincil veriler üzerinden yapıldı. Kıyafet ve teknoloji giderleri gibi düzenli olmayan harcamalar yıllık hesaplandı. (AÖ)

barınma hakkı Üniversiteli
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