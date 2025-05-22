İstanbul'da özel halk otobüsleri belediye ile anlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet veren özel halk otobüsleri bugün sabah satlerinde sefere çıkmıyor. Özel halk otobüsü sahipleri yaklaşık 6 milyar TL'yi bulan alacakları ödenmediği gerekçesiyle iş durdurma kararı almıştı.

Otobüs sahipleri yaptıkları açıklamada eylemin gerekçesini "Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir" şeklinde açıkladı. Eylem kararı ise "Bugün itibarıyla ilgili tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu süreci yönetmekle yükümlü İBB yetkilileri, krizi önleyici hiçbir somut adım atmamış, tarafımızca yapılan iyi niyetli tüm girişimler yanıtsız bırakılmıştır. Bu durum, Özel Halk Otobüsü işletmecileri için artık fiili imkansızlık oluşturmakta, toplu taşıma hizmetinin devamını teknik ve mali olarak imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur." şeklinde açıklandı.

İBB: Masrafları biz karşılıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise "İstanbul’da İETT tarafından; 3.766 adedi İETT’nin kendi filosu, 3.020 adedi ise Özel Halk Otobüsü filosunda olmak üzere toplam 6.786 araç ile bir günde 64 bin sefer yapılmakta, 1 milyon 400 bin km yol kat edilerek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirilmektedir." denildi. Ve mevcut sistem



İstanbul’da 2020 yılı Aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Meclisi kararıyla Özel Halk Otobüsleri için, “Özel Taşımacılık İşletim Sistemi” (ÖTİS) devreye girmiştir. Bu sistem ile; - Özel Halk Otobüslerinin tüm işletme maliyetleri İBB tarafından karşılanmaya başlanmış, - Tüm Özel Halk Otobüsleri’nin teknolojik altyapısı İBB ve İETT tarafından yenilenmiş, - Yolcu başına değil, sefer ve kilometre başına garanti gelir modeli uygulanmaya başlanmış, - Araç yenilemeleri için de destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Sistemin devreye alındığı 2020 Aralık – 2025 Nisan döneminde, Özel Halk Otobüslerinden elde edilen yolculuk geliri 15,8 milyar TL olurken, İBB tarafından bu sürede yapılan toplam ödeme tutarı ise 35,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Böylece İBB tarafından, Özel Halk Otobüsleri için toplam 19,5 milyar TL tutarında ilave destek sağlanmıştır. Sadece 2024 yılında, araç yenilemeleri için 1 milyar 300 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT, tüm paydaşları ile uyum ve iş birliği ile çalışmalarını sürdürmektedir. Özel Halk Otobüsleri’nin hak ediş ödemeleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmektedir.

şeklinde aktarıldı.

Belediyenin 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren ödemeleri tekrar planladığı ve mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatif tedbirlerin oluşturulması konusunda planlar yapıldığı ifade edildi.

Anlaşma sağlandı

İBB tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da görev yapan 3.020 özel halk otobüsünden bin 930 'unun sefere çıkmadığı bin 90 otobüsün ise çalışmaya devam ettiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve Özel Halk Otobüsleri Temsilcileri ile bugün yapılan görüşmede 2025 yılı ödeme planı üzerinde mutabık kalındığı ve eylemin sona erdiği duyuruldu.

(Mİ)