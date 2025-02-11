İstanbul'da okullar tatil edildi

Marmara'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgasının İstanbul ve çevresine yoğun kar yağışı getireceği değerlendirmesi nedeniyle İstanbul Valiliği 12 Şubat 2025 günü okulları tatil etme kararı aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." denildi.

(Mİ)