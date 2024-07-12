İstanbul'da öğrenci indirimine 30 yaş sınırı, iş arayana ücretsiz ulaşım desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Temmuz ayı içindeki son toplantısında önemli kararlar aldı.

İstanbulkart yönetmeliğinde öğrenci tanımını değiştirdi. Meclis, yönetmekte '30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır' şeklinde değişikliğe gitti.

Böylelikle 30 yaşından büyük öğrencilerin artık toplu ulaşımda indirim hakkı yüzde 10’a düştü.

Karar oy çokluğuyla alındı. AKP’liler karara eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.

AKP’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar “Seçimlerden önce hayata ucuzlatacağız ulaşımı bedava yapacağız diyenler öğrencilerin ulaşımdaki hakkını kademe kademe ellerinden alıyorlar. Kararı çok yanlış buluyoruz” dedi.

Ancak CHP grubu SGK kayıtları göremediklerini belirterek çalışan-öğrenci ayrımı yapamadıklarını, bu nedenle de belediyenin zarar ettiğini savundu.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan “2019’dan sonra toplam öğrenci sayısı azalmasına rağmen 30 yaş üstü öğrenci sayısı hayatın olağan akışına aykırı şekilde 122 binden 270 bine yükseldi. Hayat pahalılığı gerekçesiyle İstanbullunun alım gücünün düştüğünü gösteriyor bu veriler” dedi.

İş arayana ulaşım ücretsiz oldu

Öte yandan İBB Meclisi’nde alınan diğer bir kararla, iş arayan İstanbullulara ulaşım ücretsiz oldu. İBB'ye ait Bölgesel İstihdam Ofislerine başvuruda bulunanların iş görüşmelerine daha rahat gidebilmeleri için 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği teklifi Meclis’ten geçti.

İş arayanlara ücretsiz ulaşım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimleri öncesindeki vaatleri arasındaydı.

(HA)