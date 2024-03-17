İstanbul'da Newroz: 300 binden fazla kişi Yenikapı'daydı

İstanbul Newroz’u Yenikapı Miting Alanında kutlanmaya başlandı.

“Rabe dema azadî û serkeftinê ye / Zaman, özgürlük ve zafer zamanıdır! Ayağa Kalk!” sloganıyla yapılalan kutlamala Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Esengül Demir katılacak.

Miting alanı sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan flamalarla süslendi. Polis, alana girişlerde dört farklı arama noktası kurdu. Sabah erken saatlerden itibaren miting alanına gelen yurttaşlar arama noktalarından geçtikten sonra alana alınıyor.

Polis arama noktalarında ayrıca döviz ve pankartları açtırarak üzerinde yazılanları kontrol ediyor. Yöresel kıyafetler ise polis el koyduğu için ayrı bir yerde toplanıyor. Alana Kürdistan bayrağı sokmak da yasak.

Miting alanına sloganlarla giren kitleler, daha sonra Newroz şarkıları eşliğinde halay çekti.

Newroz kutlaması sırasında sahneden tertip komitesi tarafından belirlenen sloganlar dışında slogan atılmaması yönünde uyarı yapıldı. Katılımcılar ise bu durumu protesto etti.

"Kürt halkı duruşuyla Dehak’a karşı Kawa olduğunu gösterdi"

Barış Anneleri ve Adalet Nöbeti Anneleri, 2024 İstanbul Newrozu’nun ateşini yaktı. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni de annelerle birlikte Newroz alanına geldi. Ateşin yakılmasının ardından sahneye çıkan Danış-Beştaş ve Çepni halkların Newroz Bayramını kutlayıp horon oynadı.

Çepni, “Her bijî Kawa’lara. 31 Mart’ta hep birlikte kazanacağız, İstanbul’u biz yöneteceğiz. Yürütülen tartışmalara kulaklarımızı tıkıyor, kendimize bakıyoruz. DEM Parti en güçlü biçimde başarıyı elde edecek. Dilimizi, kültürümüzü yok sayanlara, işçi sınıfına açlığı reva görenlere, Kürt halkını yok sayanlara en büyük cevabı 31 Mart’ta vereceğiz. Newroz’un coşkusuyla hepinizi selamlıyorum” dedi. Çepni, konuşmasını Adnan Yücel’in “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” şiiriyle bitirdi.

Meral Danış Beştaş da konuşmasına Kürtçe başladı. Ardından da Türkçe devam etti. "İstanbul bugün şunu gösterdi. Hepiniz Dehak’a karşı Kawa’sınız. Bugün İstanbul'un Kürtlerin en büyük kenti olduğunu gösterdiniz. Kürt halkı, duruşuyla, diliyle, tarihiyle, mücadelesiyle Dehak’a karşı Kawa olduğunu gösterdi. Tecride ve kentlerimize konulan ablukaya karşı biz büyük bir direniş gösteriyoruz. Eğer partimizin yanında durursak, arkadaşlarımızı özgürleştireceğiz. Her bir oyunuz Selahattin Demirtaş’ı özgürleştirecek. Sebahat Tuncel’i özgürleştirecek. Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak’ı özgürleştirecek. Bu coşkunuz, bu duruşunuz, buraya gelmeniz bizi onurlandırdı. Binlerce kez varolun” diye konuştu.

Emel konserine saat engeli

Newroz’da sahneye çıkması planlanan Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi, saat engelinden ötürü sahneye çıkamadı. İstanbul Valiliği, kutlamaya saat 17.00’ye kadar izin vermişti. Halk, karara tepki gösterdi. Kutlamalar, Mikail Aslan konserinden sonra son buldu

Tertip komitesinin verdiği bilgiye göre İstanbul Newroz’una 300 binden fazla kişi katıldı.

Seçimler, bahar ve Karayılan’ın açıklaması

Yaklaşık 10 yıldır İstanbul’da Newroz kutlamalarına katılan Mehmet Savur, bu seneki kalabalıkla ilgili şöyle dedi:

“Bu sene gözlemlerime göre çok daha kalabalık ve coşkulu. Bunun bir nedeni seçimler olsa da bir diğer nedeni de yıllardır oluşan toplumsal öfke ve Karayılan’ın açıklaması. Öyle görülüyor ki Karayılan’ın açıklaması toplumsal psikolojiye etki etmiş ve halkımız sahiplenmiş.”

Sezer’e göre miting alanındaki coşkulu kalabalığın asıl nedeni ise DEM Parti’nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Batı’da kendi adaylarını çıkarması:

“Bu sene, bir önceki seneye göre daha kalabalık. Hava güzel evet; ama geçen sene seçimlere birleşik girilmişti, bu sene kendi adaylarımız var. Özellikle kadın adayımız olması insanları mutlu etti ve adaylarımız sayesinde özgüvenimiz yerine geldi. Bence bu seneki coşkunun en önemli nedeni bu özgüven. Daha umutlu ve heyecanlı hissediyoruz.”

Arjin ise KCK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan’ın “Kürt halkı olarak çok önemli bir aşamadan geçiyoruz. Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde halkımıza bir müjde vereceğiz. Müjdemizi yazılı bir açıklama ile duyuracağız" açıklamasını hatırlatarak şöyle dedi:

“Üzerimizdeki baskı çok fazla olduğu için umutsuzduk. Karayılan’ın açıklaması, bir müjde vereceğini söylemesi, umutlarımızı yeşertti. Özellikle Öcalan üzerindeki tecrit ve her gün yaşanan gözaltılar, artık bizi usandırdı. Ben İBB’nin yurdunda kalıyorum ve sadece Kürt olduğumuz için orada bile baskı görüyoruz. Her baskı kendi direnişini de oluşturuyor. Bugün, yıllardır gördüğümüz baskıya ve yok sayılmaya karşı da buradayız.”

Polis gözaltı yaptı

Newroz'da polisin yoğun araması, slogan ve döviz yasakları nedeniyle 50’nin üzerinde gözaltı var. Miting alanına girmek isteyen bir grup LGBTİ+, kitle içindeki bir grup tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradı. Araya giren DEM Partili görevliler, saldıran kitleyi uzaklaştırmaya çalışsa da LGBTİ+’lar miting alanını terk etmek zorunda kaldı.

LGBTİ+ aktivisti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Meclis Üyesi İris Mozalar “Newroz alanında bir avuç LGBTİ+ olarak yüzlerce kişi tarafından fiziksel ve sözel olarak linç edildik. Kucağımızda çocuklar bebekler varken bize yumruk ve taş atıldı. Saatlerce yuhalandık” dedi.

(TY/HA)