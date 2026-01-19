İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yükseldi.

Ayrıca, İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır.”

Avrupa Yakası’nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy’de; Anadolu Yakası’nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar’da kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji yetkilileri, İstanbul genelinde kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini açıkladı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bayrampaşa’da yokuş aşağı bir sokakta kaygan zemin nedeniyle kontrolünü kaybeden araçlar kazaya karıştı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haftanın ilk iş gününde milyonlarca kişinin yola çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu da arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre saat 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 78, Anadolu Yakası’nda yüzde 85, kent genelinde ise yüzde 80 olarak ölçüldü. Ana arterler ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.

Gece boyunca aralıksız süren kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırırken, Taksim Meydanı tamamen beyaza büründü. Fatih Vatan Caddesi’nde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yoğun kar altında şemsiyeleriyle yürümekte zorlandı.

