İstanbul'da kayyım protestosu: Dersim halkı direnişten vazgeçmez

Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Dersim ve Pulur (Ovacık) belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanmasını İstanbul Şişhane Meydanı’nda gerçekleştirdikleri eylemle protesto etti.

“Kayyım rejimi halk iradesine darbedir. Dur de” yazılı pankartın taşındığı eylemde, “Kayyımlar gidecek, biz kalacağız” ve “Bijî berxwedana Dêrsimê” sloganları yükseldi. Çok sayıda yurttaşın yanı sıra, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinden temsilciler de eyleme destek verdi.

“Kayyım rejimini kabul etmiyoruz”

Eylemde konuşan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, kayyım atamalarının halk iradesine ve demokrasiye yönelik bir gasp olduğunu belirtti.

Seçimle gelenin görevden alınmasının olağan hale getirilmek istendiğine dikkat çeken Arslanoğlu, şöyle dedi:

“Kayyım rejimi seçmen iradesine darbedir. Bu rejim, halka değil rantçılara hizmet eden, demokrasiyi askıya alan ve ezilen kesimlerin haklarını gasp eden bir sistemdir. İktidar, halkın seçme ve seçilme hakkını hedef alarak baskıcı yönetimini sürdürmek istiyor. Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak bu kayyım rejimini kabul etmiyoruz. Demokrasiye, emeğe ve barışa yönelik bu darbeye karşı direnişimizi sürdüreceğiz.”

“Direnmeye devam edeceğiz"

MA'daki habere göre, eylemde söz alan HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Dersim halkının tarih boyunca direniş geleneğini sürdürdüğünü vurgulayarak, “Seyit Rıza’dan bu yana Dersim halkı boyun eğmemiştir. Bugün de ‘belediye eşbaşkanlarını görevden alamazsınız’ diyorlar. Halk iradesine yapılan bu darbeye karşı direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ise, “Seçimle gelen seçimle gitmelidir. Kayyım atamaları halk iradesinin gaspıdır. Buna karşı çıkıyoruz” diyerek desteklerini dile getirdi.

“Kayyıma direnmek meşru bir haktır”

Eylemde konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, kayyımlara karşı direnişi meşru bir hak olarak tanımladı. Temelli, “Dêrsim’den Mardin’e, Batman’dan Esenyurt’a direnişimiz devam edecek. Halkın haklarını gasp eden bu iktidara karşı hep birlikte mücadeleye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) Milletvekili İskender Bayhan ise, “Kayyımlar, halkların kardeşliğini hedef alan ve demokrasiyi yok eden bir sistemin ürünüdür. Bu direnişi büyütmek zorundayız” dedi.

Son olarak konuşan DEDEF Başkanı Ali Rıza Bilir, Dersim halkının kayyımlara karşı güçlü bir direniş sergilediğini belirterek şunları söyledi:

“12 Eylül’ün zihniyeti bugün de devam ediyor. Ancak Dersim halkı, tarihinden aldığı onur ve güçle direnişini sürdürüyor. Bizler de yarın Kadıköy’de açıklamamızı yapacak ve Dêrsim’e doğru yola çıkacağız. Dersim halkına selam olsun.”

Konuşmaların ardından sloganlarla devam eden eylem, kitlenin “Kayyımlara hayır” çağrısıyla sona erdi.

Dersim kayyımı belediyeyi betonla kapatıp, poz verdi

BİRSEN ORHAN VE CEVDET KONAK Dersim Belediye Eş Başkanları: "Seçimle geldik, kayyımla gitmiyoruz"

(EMK)