İstanbul'da kadınlar ve LGBTİ+’lar engel tanımadı: Kurtuluşumuz feminist mücadele

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün İstanbul’daki adresi bu yıl da Taksim. Kadınlar ve LGBTİ+’lar “Kurtuluşumuz feminist mücadele” diyerek Sıraselviler’de bir araya geldi. Cihangir Caddesi'ne yürüdü.

İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa, depremzede kadınların isyanı, LGBTİ+’lara yönelik baskılar, Filistinli ve Rojavalı kadınlarla dayanışma mesajları 22. Feminist Gece Yürüyüşü’nde öne çıkan başlıklar oldu.

bianet, gelişmeleri dakika dakika aktardı:

21.58: Bir grup kadın Taksim’e çıkmak istedi; ancak polis tarafından engellendi.

#FeministGeceYürüyüşü ♀️ Cihangir’de eylemin sona ermesinin ardından bir grup kadın Taksim’e doğru yürümek istedi, ancak polis tarafından engellendi.



📹 Video: @tucyil pic.twitter.com/zuuBKYbnaT — bianet (@bianet_org) March 8, 2024

21.40: Basın açıklamasının okunmasıyla 22. Feminist Gece Yürüyüşü sona erdi. Komite “Eylemimiz sona ermiştir” duyurusuyla, kadın ve LGBTİ+’lara güvenli bir şekilde alandan ayrılmaları çağrısı yaptı. Kitle Cihangir'den Fındıklı tarafına inerek dağılmaya başladı.

21.15: Kadınlar ve LGBTİ+'lar Cihangir'de basın açıklamasını Türkçe Kürtçe ve Arapça okudu. Açıklamada "Bize kapatılan bu sokaklar, ‘Büyük Aile Buluşmaları’ adı altında LGBTİ+ nefreti yayan tarikatlara açılıyor. Onların aile dedikleri, içinde istismara ve şiddete uğradığımız, emeğimizin, bedenimizin, varlığımızın yok sayıldığı ve sömürüldüğü bir dayatma. Barınacak bir ev için, geçinebilmek için eşitsizliğe razı gelmemiz bekleniyor. Başka türlüsünü yaşamak ise ‘ayıp’ ve ‘yasak’. Yıllardır var olan Bayram Sokak'ın mühürlenmesiyle transların, seks işçilerinin evlerinde yaşaması, çalışması yasak. Ayıplara, yasaklara kaybedecek hayatlarımız yok" denildi. Açıklamanın tam haline bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

22. Feminist Gece Yürüyüşü: Ayıplara, yasaklara kaybedecek hayatlarımız yok

21.07: “Emine’nin kocası istifa et” sloganı atarak kadın ve LGBTİ+’lar Cihangir Kapalı Otoparkı’na doğru yürümeye devam ediyor.

21.00: Polis kortejin önü Cihangir Katlı Otaparkı önünde kesti. Buraya barikat kurdu. Kadın ve LGBTİ+'ların Cihangir Caddesine doğru yürümeye devam ediyor.

20.30: Kadın ve LGBTİ+’lar Cihangir Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Cihangir Katlı Otaparkı'nın önünde toplandıktan sonra basın açıklaması okunacak.

20.21: Kadın ve LGBTİ+’lar tutuklu Kürt kadın siyasetçiler Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel için “Ses çıkar” diyerek isimlerini andı. Ayrıca eylemden sık sık “Kadın cinayetleri politiktir” ve “Trans cinayetleri politiktir” sloganı atılıyor.

20.15: Tertip Komitesi Sıraselviler'den Cihangir Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçeceklerini duyurdu.

20.08: Sıraselviler'de "Jin, jiyan, azadî" (Kadın, yaşam, özgürlük) sloganları atılıyor.

20.03: “Kınamak yetmez, ticareti kes”, “Savaşa, işgale, soykırıma son”, “Filistinli kadınlar yalnız değildir” ve “Rojavalı kadınlar yalnız değildir” sloganları atılıyor.

19.50: “Zıplamayan Tayyip’tir” ve “Aç aç, barikatı aç” sloganı atan kadın ve LGBTİ+’lar, Sıraselviler Caddesi’nde polis barikatının kaldırılmasını bekliyor.

19.28: Sıraselviler’de Kadınlar ve LGBTİ+’lar ana pankartı açtı: “Kurtuluşumuz feminist mücadele!” Pankartın arkasında Türkçe ve Kürtçe dövizler taşındı.

19.20: Sıraselviler’de bando eşliğinde 8 Mart coşkusu büyüyor.

19.15: Tertip Komitesi, saat 19.30 için tüm kadın ve LGBTİ+’ları Firuzağa’ya çağırıyor.

18.45: Tel Sokak’ta Feminist Mekan önünde “Feminist İsyan” bayrağı açıldı. Bayrak Sıraselviler’e taşınıyor.

18.40: Karaköy, Tophane, Fındıklı, Gümüşsuyu, Cihangir hattından Sıraselviler Caddesi’ne giriş açık. Yüzlerce kadın ve LGBTİ+, burada “Barikatı aç” ve “Polis defol, bu sokaklar bizim” sloganı atıyor. Kadınlar ve LGBTİ+'lar pankart ve bayraklarıyla İsrail soykırımına karşı Filistinlilere destek veriyor.

18.10: Kadınlar ve LGBTİ+'lar "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganlarıyla Faikpaşa Caddesi’nden Sıraselviler'e yürüyor.

17.50: Feminist Gece Yürüyüşü Tertip Komitesi, Sıraselviler Caddesi’ne çağrısını yineledi: "Karaköy ve Kabataş tarafından yukarıya geçişler de açık olacak. 19.30'da Sıraselviler'de görüşmek üzere!"

17.35: Polis, Sılaselviler'den Cihangir Katlı Otoparkına inen ara sokakları da kapatmaya başladı. Ayrıca otopark çevresine Çevik Kuvvet Polisleri konuşlandırılıyor.

17.20: Polis, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünden Sıraselviler Caddesi'ne geçişleri engelliyor. Polis yola barikat çekti. Geçişlere izin vermek için yurttaşlardan ikamet adresi ya da hastane ve otellerde kaldıklarına dair belge göstermelerini istiyor. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü Komitesi de grupları hastane çevresindeki kafelere yönlendiriliyor.

#FeministGeceYürüyüşü ♀️ Polis, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünden Sıraselviler Caddesi'ne geçişleri engelliyor. Yurttaşlardan ikamet adresi ya da hastane ve otellerde kaldıklarına dair belge göstermelerini istiyor.https://t.co/mqyToUWbcC pic.twitter.com/VkydgjGOsD — bianet (@bianet_org) March 8, 2024

17.00: Sıraselviler Caddesi’ndeki mekânlarda kadın ve LGBTİ+’ların bekleyişi sürüyor. Polis bariyerlerle ara sokakları kapatsa da caddeye yaya girişine izin veriyor. Karaköy hattında ise sokaklar açık ve girişler engellenmiyor.

16.15: Polis, Sıraselviler Caddesi’ni araç trafiğine tamamen kapattı. Geçişlerde kimlik kontrolü yapıyor ve toplu geçişlere izin vermiyor.

16.10: Kadın ve LGBTİ+’lar ara sokaklardan Sıraselviler Caddesi’ne ulaşmaya çalışıyor, henüz toplanma yok.

16.00: Polis, Sıraselviler Caddesi’ne çıkan ara sokakları bariyerlerle kapatmaya başladı.

15.40: Sıraselviler’e çıkan ve Cihangir Caddesi üzerindeki tüm yollarda polis bariyerleri ve otobüsleri konuşlanmış durumda. Geçişler henüz kapatılmadı.

(TY/HA)