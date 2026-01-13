ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:14 13 Ocak 2026 11:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.01.2026 11:17 13 Ocak 2026 11:17
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan kişilerin IŞİD kapsamında daha önce adli işlem görmüş şüphelilere para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu iddia edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD'in finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik incelemelerde, IŞİD'e yardım toplamak amacıyla fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G.'nin, Suriye'de çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şüpheliler ve İstanbul'da bulunan örgüt yanlısı şüpheliler için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında B.A, B.K, D.Ç, H.D, M.G, O.E, S.A. ve H.M.C.'nin, MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde IŞİD kapsamında daha önce adli işlem görmüş şüphelilere para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu tespitine yer verilen açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 8 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ışid istanbul cumhuriyet başsavcılığı operasyon
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git