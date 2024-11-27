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Yayın Tarihi: 27 Kasım 2024 09:24
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2024 09:36
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İstanbul'da IŞİD operasyonu

İstanbul'da, emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre IŞİD'e yönelik operasyonda 9kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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İstanbul'da IŞİD operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca IŞİD'e yönelik "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yürütülen soruşturmada 9 şüpheli tespit edildi.

MASAK raporları ve HTS kayıtlarına göre IŞİD adına para ve yardım toplama, paraların dağıtımı ve gönderilmesi gibi faaliyetlerde bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
operasyon
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