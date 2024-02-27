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Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 19:07
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 16:15
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2023 SEÇİMLERİNİ BİLEN ANKET FİRMASI

"İstanbul'da İmamoğlu önde: Yüzde 42,5; Kurum arkada: Yüzde 37"

Mayıs 2023 seçimlerinde önde gelen birçok kamuoyu araştırma firması öngörülerinde gerçek sonuçların uzağında kalmışlardı. Gerçeğe yakın öngörüleriyle dikkati çekenlerden Özdemir Araştırma, İstanbul'da iktidar adayının İmamoğlu'nun gerisinde olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"İstanbul'da İmamoğlu önde: Yüzde 42,5; Kurum arkada: Yüzde 37"
Özdemir Araştırma İstanbul anketi/x

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunu gerçeğe yakın olarak öngören kamuoyu araştırma şirketlerinden Özdemir Araştırma, 31 Mart yerel yönetim seçimlerinin kilidi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yayımladığı ilk tahmininde görevdeki başkan Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha kazanmaya yakın olduğunu açıkladı. 

Tekrarlanan 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 23 Haziran'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54,2'sini AKP adayı Binali Yıldırım 44,99'unu almış, Saadet Partisi adayı da yüzde 0,55'te kalmıştı. 

Murat Kurum, İmamoğlu'na
yaklaşamamış görünüyor

Özdemir Araştırma'nın bulgularına göre 31 Mart seçimleri için İstanbul'da yarış Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçiyor. 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu'na oy veren DEM Parti (HDP) ve İYİ Parti çıkardıkları adaylarla yüzde 10'u aşkın oranda oyu İmamoğlu'dan uzaklaştırmış görünse de, bu gelişmenin henüz Murat Kurum'un İmamoğlu'nu yakalamasına yetmediği görülüyor. 

Bununla birlikte oy verme günü yaklaştıkça İYİ Parti, YRP, ZP ve MP'nin seçmenlerini kendi adayları yerine Murat Kurum'a yönlendirmeleri de, DEM Parti ve SP'nin ise seçmenlerini Ekrem İmamoğlu'na yönlendirmeleri de bütünüyle ihtimal dışı değil. Aşağıdaki tabloda seçimlere bir ay kala beliren sonuçlar henüz Murat Kurum'un kaybettiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını göstermekten uzak. AKP ve CHP dışındaki partilerin tavır değişikliklerinden çıkar sağlamalarına olanak veren bu tablo sandıklar açılıncaya kadar seçim sonuçlarını doğruya yakın bir biçimde öngörmeyi güçleştirecek.  

Aday                                                 Parti                      Oy yüzdesi              

Ekrem İmamoğlu       CHP 42,5
Murat Kurum        AKP 37,0
Meral Danış Beştaş       DEM Parti   5,6
Buğra Kavuncu       İYİ Parti   4,8
Mehmet Altınöz        YRP    4,1
Azmi Karamahmutoğlu         ZP   3,4
Berk Hacıgüzeller       MP   2,1
Birol Aydın       SP   0,3

(AEK)

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