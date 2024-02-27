"İstanbul'da İmamoğlu önde: Yüzde 42,5; Kurum arkada: Yüzde 37"

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunu gerçeğe yakın olarak öngören kamuoyu araştırma şirketlerinden Özdemir Araştırma, 31 Mart yerel yönetim seçimlerinin kilidi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yayımladığı ilk tahmininde görevdeki başkan Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha kazanmaya yakın olduğunu açıkladı.

Tekrarlanan 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 23 Haziran'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54,2'sini AKP adayı Binali Yıldırım 44,99'unu almış, Saadet Partisi adayı da yüzde 0,55'te kalmıştı.

Murat Kurum, İmamoğlu'na

yaklaşamamış görünüyor

Özdemir Araştırma'nın bulgularına göre 31 Mart seçimleri için İstanbul'da yarış Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçiyor. 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu'na oy veren DEM Parti (HDP) ve İYİ Parti çıkardıkları adaylarla yüzde 10'u aşkın oranda oyu İmamoğlu'dan uzaklaştırmış görünse de, bu gelişmenin henüz Murat Kurum'un İmamoğlu'nu yakalamasına yetmediği görülüyor.

Bununla birlikte oy verme günü yaklaştıkça İYİ Parti, YRP, ZP ve MP'nin seçmenlerini kendi adayları yerine Murat Kurum'a yönlendirmeleri de, DEM Parti ve SP'nin ise seçmenlerini Ekrem İmamoğlu'na yönlendirmeleri de bütünüyle ihtimal dışı değil. Aşağıdaki tabloda seçimlere bir ay kala beliren sonuçlar henüz Murat Kurum'un kaybettiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını göstermekten uzak. AKP ve CHP dışındaki partilerin tavır değişikliklerinden çıkar sağlamalarına olanak veren bu tablo sandıklar açılıncaya kadar seçim sonuçlarını doğruya yakın bir biçimde öngörmeyi güçleştirecek.

Aday Parti Oy yüzdesi

Ekrem İmamoğlu CHP 42,5 Murat Kurum AKP 37,0 Meral Danış Beştaş DEM Parti 5,6 Buğra Kavuncu İYİ Parti 4,8 Mehmet Altınöz YRP 4,1 Azmi Karamahmutoğlu ZP 3,4 Berk Hacıgüzeller MP 2,1 Birol Aydın SP 0,3

(AEK)