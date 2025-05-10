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Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2025 19:33
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2025 20:02
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İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 3'ü ağır 22 yaralı

Beylikdüzü istikametinde yaşanan metrobüs kazasında yaralanan 37 yaşındaki Ebru Heper, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kaza sonrası metrobüs görüntüsü
Fotoğraf: AA

İstanbul'da Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı. Kazada, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Fotoğraf: AA

Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

Fotoğraf: AA

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 22 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların tedavilerinin kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Valiliğin 18.30 itibarıyla yayınladığı açıklamada şu bilgiler verildi:

"10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu  meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
metrobüs
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