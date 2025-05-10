İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 3'ü ağır 22 yaralı

İstanbul'da Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı. Kazada, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Fotoğraf: AA

Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

Fotoğraf: AA

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 22 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların tedavilerinin kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Valiliğin 18.30 itibarıyla yayınladığı açıklamada şu bilgiler verildi:

"10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

(AB)