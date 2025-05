İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

İstanbul'da, bugün yerel saatle 11.36'da, hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre, merkez üssü Marmara Denizi olan depremin büyüklüğü 3,7.

Bağımsız Bilimsel Kuruluş ve anlık deprem bilgisi sağlayıcısı EMSC ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

18 kilometre derinlikteki deprem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti.

#Earthquake 29 km S of #Silivri (#Turkey) 7 min ago (local time 11:36:54). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

