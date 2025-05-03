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HABER
Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2025 11:47
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2025 12:36
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İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

AFAD'a göre 3.7 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu
Fotoğraf: Canva

İstanbul'da, bugün yerel saatle 11.36'da, hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre, merkez üssü Marmara Denizi olan depremin büyüklüğü 3,7.

Bağımsız Bilimsel Kuruluş ve anlık deprem bilgisi sağlayıcısı EMSC ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

18 kilometre derinlikteki deprem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
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