İstanbul'da HEDEP İl binası polis ablukasında

Dün (7 Aralık Perşembe) ters kelepçe ile gözaltına alınan Halkların Eşitlik ve Demokrasi (HEDEP) Gençlik Meclisi Sözcüsü ve MYK üyesi Edanur İbrahimoğlu’nun maruz kaldığı işkenceye dair Beyoğlu'nda bulunan HEDEP İl binası önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis izin vermedi.

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MA'nın geçtiği habere göre, HEDEP İl binasını ablukaya alan polis, Jinnews muhabiri Elfazi Tuğrul ve Demokratik Modernite çalışanı Sema Korkmaz ve bir HEDEP Gençlik Meclisi üyesini gözaltına aldı.

İl binasındaki abluka devam ederken, polis giriş çıkışlara izin vermiyor. İl binasında çıkan tüm sokaklar polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Teslim edilen bazı cenazeler Şimdiye kadar ailelerine kutu içinde teslim edilen bazı cenazeler şöyle: *Aralık 2023'te İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK), 14 Eylül 2018’de Hakkari’nin Kato Marînos bölgesinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren PKK’nin kadın grubu YJA-STAR’lı Menfiyat Elçiçek’in cenazesini karton kutuda ailesine teslim etti. *Eylül 2023'te Siirt’te 2020 yılında yapılan hava saldırısında 5 arkadaşıyla birlikte yaşamını yitiren HPG’li Yılmaz Uzun’un kemikleri 3 yılın ardından 1 Eylül Barış Günü’nde ailesine bir kutu içinde teslim edildi. *Nisan 2020'de Halise Aksoy'un oğlu Agit İpek, 2017'de Dersim'deki bir çatışmada hayatını kaybetti. 10 Nisan 2020'de İpek'in kemikleri, Aksoy'a bir kutu içerisinde teslim edildi. *Ağustos 2022'de Diyarbakır Sur'da 2 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecindeki çatışmalarda yaşamını yitiren Hakan Arslan’ın kemikleri 7 yıl aradan sonra babasına bir torba içerisinde teslim edild

(EMK)