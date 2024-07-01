İstanbul'da haziran enflasyonu: Perakende yüzde 82,14, toptan yüzde 60,49

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) düzenlediği, kentteki perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi haziranda önceki aya göre yüzde 3,42, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi de yüzde 3,85 arttı.

Bu artışların yıllık temelde değrelendirilmesiyle enflasyon artış oranı perakendede yüzde 82,14, toptan eşyada yüzde 60,49 olarak gerçekleşti.

Sektörel değişim

Haziranda perakende fiyatlarda bir önceki aya oranla sektörlere göre değişiklikler şöyle gerçekleşti:

Harcama kalemi Yüzde ______________________ ______ Konut 8,01 Ulaştırma ve haberleşme 4,06 Gıda 2,66 Kültür, eğitim ve eğlence 2,50 Giyim 2,41 Ev eşyası 1,50 Sağlık ve kişisel bakım 0,54

Diğer harcama gruplarında değişim gözlenmedi.

Toptan fiyatlardaki değişim ise sektörlere göre şöyle gerçekleşti:

Harcama kalemi Yüzde ______________________ ______ Kimyevi maddeler 14,63 Mensucat 8,05 İşlenmemiş maddeler 7,37 Yakacak ve enerji maddeleri 3,74 İnşaat malzemeleri 3,06 Gıda maddeleri 1,84 Madenler 1,38

(AEK)