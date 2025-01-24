İstanbul'da gözaltına alınan Sudanlı kuir doktor, serbest bırakıldı

İstanbul’da gözaltına alınarak Çatalca Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) gönderilen ve sınır dışı edilme tehlikesi olan Sudanlı hak savuncusu Mujja, bugün serbest bırakıldı.

Haberi duyuran LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı “Arkadaşımız, yoldaşımız Mujja serbest bırakıldı. Sevdikleriyle ve güvende. Dayanışma yaşatır," dedi.

Ne olmuştu?

Afrika, Ortadoğu ve Asya’daki trans ve kuir mültecileri desteklemek için mücadele eden Almees örgütü dün (23 Ocak) Mujja’nın İstanbul’da gözaltına alınarak geri gönderme merkezine gönderildiğini ve sınır dışı edilme tehlikesi olduğunu duyurmuştu.

Mujja, önce Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’ne ardından Çatalca’daki başka bir merkeze gönderilmişti. (TY)