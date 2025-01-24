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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 24 Ocak 2025 12:17
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2025 13:10
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İstanbul'da gözaltına alınan Sudanlı kuir doktor, serbest bırakıldı

LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı: “Arkadaşımız, yoldaşımız Mujja serbest bırakıldı. Sevdikleriyle ve güvende. Dayanışma yaşatır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul'da gözaltına alınan Sudanlı kuir doktor, serbest bırakıldı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İstanbul’da gözaltına alınarak Çatalca Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) gönderilen ve sınır dışı edilme tehlikesi olan Sudanlı hak savuncusu Mujja, bugün serbest bırakıldı.

Haberi duyuran LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı “Arkadaşımız, yoldaşımız Mujja serbest bırakıldı. Sevdikleriyle ve güvende. Dayanışma yaşatır," dedi.

Ne olmuştu?

Afrika, Ortadoğu ve Asya’daki trans ve kuir mültecileri desteklemek için mücadele eden Almees örgütü dün (23 Ocak) Mujja’nın İstanbul’da gözaltına alınarak geri gönderme merkezine gönderildiğini ve sınır dışı edilme tehlikesi olduğunu duyurmuştu.

Mujja, önce Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’ne ardından Çatalca’daki başka bir merkeze gönderilmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
geri gönderme merkezleri türkiye'deki mülteciler
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/haber/a-a-arnavutkoy-geri-gonderme-merkezinde-olume-terk-edildi-297536
SIĞINMACILAR İKİ TARAFTA DA BASKI ALTINDA
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/haber/sohr-turkiye-suriyeli-multecileri-zorla-geri-gondermeye-devam-ediyor-292387
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19 Şubat 2024
/haber/ttb-insan-haklari-kolu-geri-gonderme-merkezlerini-degerlendirdi-292063
"Bir Geri Gönderme Merkezine günde 6 bin kişi götürülüyor"
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/haber/bir-geri-gonderme-merkezine-gunde-6-bin-kisi-goturuluyor-284248
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/haber/harmandali-geri-gonderme-merkezi-meclis-gundeminde-247631
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/haber/en-cok-hak-ihlali-geri-gonderme-merkezlerinde-245980
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