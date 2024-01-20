İstanbul'da gözaltına alınan 21 kadın serbest bırakıldı

İstanbul, Diyarbakır, Adana ve Antep'in de içinde bulunduğu 28 kentte 16 Ocak günü düzenlenen ev baskınlarında Adalet Nöbeti eylemcileri, Barış Anneleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeleri, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistleri, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçıları ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da “örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişi kadın dün (19 Ocak) Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 10 kişi tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, tutuklama talep edilenlerin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

(RT)