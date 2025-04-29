İstanbul'da 'geleneksel' 1 Mayıs gözaltıları başladı

İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 1 Mayıs kutlamalarının Kadıköy'de yapılacağının açıklanmasının ardından birçok kurum da kararı eleştirdi. Kutlamaların Taksim'de yapılmasını savunan gruplar 1 Mayıs kutlamaları için Taksim çağrısı yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar kapsamında 3 ayrı operasyon yapıldı. Başsacılık tarafından yapılan açıklamada 108 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı duyuruldu. Sabah saatlerinde evleri basan polis 92 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltınan alınanlar arasında BEKSAV Eşbaşkanı Ahmet Uçar, Önsöz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel, Mücadele Birliği Platformu temsilcisi Muhammed Hizmetçi, ESP MYK üyesi Ali Haydar Saygılı, ESP PM üyesi Hüseyin İldan, Ayşenur Demir, Polen Ekoloji Kolektifi'nden Cemil Aksu ve bazı ETHA çalışanları da yer alıyor.

Ankara ve Eskişehir'de de gözaltı

Ankara ve Eskişehir'de de sabah saatlerinde polis ekipleri çok sayıda öğrencinin evine baskın düzenledi. Öğrencilerin gözaltına alınması ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(Mİ)