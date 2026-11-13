İstanbul'da fırtına: 74 ihbar, 12 park ve koru kapatıldı, vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına, kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği, saat 13.00 itibarıyla çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 74 ihbar ulaştığını duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) uyarısı doğrultusunda kent genelinde sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü saat 05.00'e kadar etkili olması bekleniyor.

Valilik, fırtına nedeniyle 12 park, koru ve doğal yaşam alanının geçici olarak ziyarete kapatıldığını, iki teleferik hattında seferlerin durdurulduğunu ve çok sayıda vapur ile deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini bildirdi.

74 ihbarın tamamına müdahale edildi

İstanbul Valiliğinin bugün (13 Kasım) yaptığı açıklamaya göre, fırtınanın etkili olmaya başladığı saat 02.00'den 13.00'e kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 74 ihbar ulaştı.

İhbarların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve çevre için tehlike oluşturan parçalara ilişkin olduğu belirtildi.

Valilik, ilgili kurumların ihbarların tamamına müdahale ettiğini açıkladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, İstanbul'un 39 kaymakamlığı ve ilgili kurumlar olası olumsuzluklara karşı bilgilendirildi.

Kurumlara, iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması ve ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ile personel planlamalarının yapılması talimatı verildi.

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12 park ve koru ziyarete kapatıldı

Fırtına nedeniyle ağaç ve dal devrilmesi riskine karşı İstanbul'daki 12 park, koru ve doğal yaşam alanı geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı.

Valiliğin açıkladığı alanlar şöyle:

-Emirgan Korusu

-Yıldız Korusu

-Gülhane Korusu

-Küçük Çamlıca Korusu

-Büyük Çamlıca Korusu

-Fethi Paşa Korusu

-Hidiv Kasrı Korusu

-Beykoz Korusu

-Büyükdere Atatürk Fidanlığı

-Atatürk Kent Ormanı

-Florya Atatürk Kent Ormanı

-Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

Valilik, kapatma kararının ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alındığını belirtti.

Alanların ne zaman yeniden ziyarete açılacağına ilişkin bir tarih paylaşılmadı.

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İki teleferik hattında seferler durduruldu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 08.00 itibarıyla İstanbul'daki iki teleferik hattında seferler durduruldu.

Seferlerin durdurulduğu hatlar:

-TF1 Maçka–Taşkışla

-TF2 Eyüp–Piyer Loti

Hatların yeniden hizmete alınacağı saate ilişkin açıklama yapılmadı.

Şehir Hatları'nda çok sayıda sefer iptal edildi

Fırtına, İstanbul'da deniz ulaşımını da etkiledi. İstanbul Valiliği, Şehir Hatları tarafından çok sayıda vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen hatlar şöyle:

-Bostancı–Moda–Karaköy–Kabataş

-Büyükada–Sedef Adası

-Maltepe–Büyükada–Heybeliada–Burgazada–Kınalıada

-Beşiktaş–Adalar

-Kadıköy–Karaköy–Eminönü

-Anadolu Kavağı–Rumeli Kavağı–Sarıyer

-Sarıyer–Beykoz

-Bostancı–Adalar Ring

-Kabataş–Kadıköy–Adalar

-Kadıköy–Kabataş

-Kadıköy–Üsküdar–Ortaköy

-Uzun Boğaz Turu

-Kadıköy–Beşiktaş

-Eminönü–Rumeli Kavağı hattının Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları

-Eminönü–Beşiktaş–Ortaköy

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Aşiyan hatlarında güzergâh değişikliği

Aşiyan'dan hareket eden iki vapur hattının güzergâhında da değişikliğe gidildi. Valiliğin açıklamasına göre, ikinci bir duyuruya kadar:

Aşiyan–Anadolu Hisarı–Küçüksu Ring Hattı, Bebek–Küçüksu–Anadolu Hisarı–Bebek güzergâhında;

Aşiyan–Üsküdar Hattı ise Bebek–Üsküdar güzergâhında hizmet verecek.

Deniz otobüsü seferlerinde de iptaller var

Fırtına nedeniyle şehirler arası deniz otobüsü ulaşımında da bazı seferler iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

11.30: Kadıköy–Yenikapı–Bandırma

11.45: Yalova–Yenikapı–Yalova karşılıklı seferleri

11.45 ve 12.30: Bursa–Armutlu–Yenikapı–Kadıköy karşılıklı seferleri

15.30: Bandırma–Yenikapı–Kadıköy

Havalimanlarında uçuşlar devam ediyor

Valilik, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı olağan uçuşların devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, fırtına nedeniyle havalimanlarında genel bir uçuş durdurma kararı alınmadığı belirtildi.

Sarı kodlu uyarı 14 Kasım sabahına kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde 13 Kasım saat 02.00 ile 14 Kasım saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Bu kapsamda kent için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Sarı kod, hava olayının potansiyel tehlike oluşturduğunu ve günlük yaşamı etkileyebileceğini ifade ediyor.

İstanbul Valiliği, yurttaşların fırtınanın etkili olduğu süre boyunca dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini istedi.

Valilik, özellikle kuvvetli rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarını yineledi.

(FY)