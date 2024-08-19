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Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 15:30
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 15:36
2 dk Okuma

İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: Bir ölü, iki yaralı

İstanbul Valiliği, saldırının susturucu takılmış bir tabancayla gerçekleştirildiğini, failin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: Bir ölü, iki yaralı
Fotoğraf: X

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde dün (18 Ağustos) akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda Filistinli iş insanı A.K. hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kâğıthane İlçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A. K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır. Saldırıda A. K.’nın koruma görevlisi E. K’ de ayağından yaralanmıştır” denildi.

Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunduğunu belirten Valilik, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü, failin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

“Üç ihtimalli bir tahkikat yürütülüyor”

Saldırının “planlı ve organize” olduğunu belirten CNN Türk, “üç ihtimalli bir tahkikat yürütüldüğünü” yazdı:

“1) Hamas’ın bir dahli var mı? 2) Mossad’ın bir dahli var mı? 3) Bu suikastı kim ya da kimler işlemiş? diye değerlendirmeler yapılıyor. Ancak yapılan çalışmalarda şu ana kadar gerek Hamas kanadının, gerekse Mossad’ın ciddi bir emaresine henüz ulaşılmış değil.

Daha önce Mossad’a yönelik casusluk operasyonları yapılmıştı. Mossad casusları gözaltına alınmıştı. Oradaki tahkikatlara baktığımızda şöyle ayrıntılar vardı; O ajanların İstanbul’daki Filistinli bazı iş insanlarını takibe aldıklarını, iş yerlerini, evlerini adreslerini belirlediklerini ve hangi saatte nerede olduklarını, nereye gittiklerini ve en çok hangi güzergâhları kullandıklarını, hatta araçlara GPS cihazı koyduklarını biliyoruz. Dolayısıyla teknik olarak baktığımızda ‘Bir Mossad suikastıdır’ diyebilir miyiz? Şu an için diyemeyiz.”

(VC)

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