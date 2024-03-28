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Yayın Tarihi: 28 Mart 2024 10:08
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2024 10:08
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İstanbul'da ev baskınları: 10 gözaltı

DEM Parti Gençlik Meclisi üyelerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınanların, gözaltı gerekçesi henüz açıklanmadı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul'da ev baskınları: 10 gözaltı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında dün (27 Mart) akşam saatlerinde evlere yapılan baskınlarda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi üyesi olan ve isimleri öğrenilemeyen 10 kişi gözaltına alındı.

Yeni Yaşam Gazetesi’nin aktardığına göre, ev baskınlarının nedeni henüz belli değil. Gözaltına alınan 10 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ise, tespit edilen şüpheli sayısı 11. Bir şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (TY)

dem parti operasyon gözaltılar Seçim 2024
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