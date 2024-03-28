İstanbul'da ev baskınları: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında dün (27 Mart) akşam saatlerinde evlere yapılan baskınlarda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi üyesi olan ve isimleri öğrenilemeyen 10 kişi gözaltına alındı.

Yeni Yaşam Gazetesi’nin aktardığına göre, ev baskınlarının nedeni henüz belli değil. Gözaltına alınan 10 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ise, tespit edilen şüpheli sayısı 11. Bir şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (TY)