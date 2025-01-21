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Yayın Tarihi: 21 Ocak 2025 09:03
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 11:20
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İstanbul'da ESP ve SGDF'liler gözaltına alındı

Soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildiği ve gözaltındaki kişilere yönelik 24 saat avukat görüşme kısıtlaması uygulandığı açıklandı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, bir kapı ve kilit mekanizması görülmektedir. Kapı hafifçe aralanmış durumda ve metal bir kapı kolu dikkat çekiyor. Kilit mekanizmasında güvenlik amaçlı kullanılan üç yuvarlak sürgü çubuğu açıkça görünüyor. Kapının dış yüzeyi koyu renkli ve metalik bir yapıya sahip. Arka planda dış mekan unsurları bulunuyor; bulanık bir şekilde ağaçlar ve taş bir duvar seçilebiliyor. Görsel, kapı güvenliği veya bir olay sonrası çekilmiş gibi bir izlenim bırakıyor.
Fotoğraf: ESP'nin kurumsal Facebook hesabı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üye ve yöneticilerinin evlerine yönelik polis baskınları düzenlendi.

Operasyonda, ESP Eş Genel Başkanı Deniz Aktaş, SGDF Eşbaşkanı Berfin Polat ve bazı sendikacıların da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilebilenler şöyle: ESP MYK üyesi Okan Danacı, SKM İstanbul İl Sözcüsü Leyla Can, Cafer Erözsoy, Serpil Topal, Emrah Topaloğlu, Senem Nur Pektaş, Gamze Toprak, Meliha Kayacı, Ezgi Gürbüz, Sezgin Zevkibol, Simay Ada Kart, Erol Tunç.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkilleri hakkında arama kararları bulunduğunu belirtti.

Soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildiği ve gözaltındaki kişilere yönelik 24 saat avukat görüşme kısıtlaması uygulandığı açıklandı.

Muhabirlerin evlerinin kapısı kırıldı

Ayrıca ETHA muhabiri Züleyha Müldür kaldığı evden gözaltına alındı. Ayrıca polis, ETHA çalışanlarının yaşadığı iki evi de bastı. Evlerin kapılarının kırıldığı görüldü.

BEKSAV’a da polis baskını

Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı'nı (BEKSAV) sabah saatlerinde kimse olmadan basan polis, vakfın ve Grup Vardiya'nın çalışmalarını yaptığı stüdyonun kapılarını kırdı.

Polisin, bilgisayarların yanı sıra bir mikrofon, mikrofon kablosu, üç gitar ve vakfın bahçesindeki Kadıköy Belediyesi'ne ait çöp kovasını alması dikkat çekti.

BEKSAV'da yapılan aramada, odalardaki eşyaları dağıtan polis, vakıf binasında bulunan Grup Vardiya'nın çalışmalarını sürdürdüğü stüdyonun kapısını da kırdı.

Polisin, iki laptop, iki masaüstü bilgiyasar kasası, bir mikrofon ve kablo, 3 gitar, Atılım gazetesine ait kırlangıçlar ve vakfın bahçesinde duran Kadıköy Belediyesi'ne ait çöp kutusu aldığı öğrenildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ESP SGD sgdf ezilenlerin sosyalist partisi
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/haber/sgdf-liler-gozaltindaki-arkadaslari-icin-aclik-grevinde-178314
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/haber/esp-ve-sgdf-ye-operasyon-169864
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/haber/sgdf-yeniden-kobane-yi-birlikte-insa-edecegiz-166369
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