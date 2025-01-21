İstanbul'da ESP ve SGDF'liler gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üye ve yöneticilerinin evlerine yönelik polis baskınları düzenlendi.

Operasyonda, ESP Eş Genel Başkanı Deniz Aktaş, SGDF Eşbaşkanı Berfin Polat ve bazı sendikacıların da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilebilenler şöyle: ESP MYK üyesi Okan Danacı, SKM İstanbul İl Sözcüsü Leyla Can, Cafer Erözsoy, Serpil Topal, Emrah Topaloğlu, Senem Nur Pektaş, Gamze Toprak, Meliha Kayacı, Ezgi Gürbüz, Sezgin Zevkibol, Simay Ada Kart, Erol Tunç.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkilleri hakkında arama kararları bulunduğunu belirtti.

Soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildiği ve gözaltındaki kişilere yönelik 24 saat avukat görüşme kısıtlaması uygulandığı açıklandı.

Muhabirlerin evlerinin kapısı kırıldı

Ayrıca ETHA muhabiri Züleyha Müldür kaldığı evden gözaltına alındı. Ayrıca polis, ETHA çalışanlarının yaşadığı iki evi de bastı. Evlerin kapılarının kırıldığı görüldü.

BEKSAV’a da polis baskını

Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı'nı (BEKSAV) sabah saatlerinde kimse olmadan basan polis, vakfın ve Grup Vardiya'nın çalışmalarını yaptığı stüdyonun kapılarını kırdı.

Polisin, bilgisayarların yanı sıra bir mikrofon, mikrofon kablosu, üç gitar ve vakfın bahçesindeki Kadıköy Belediyesi'ne ait çöp kovasını alması dikkat çekti.

BEKSAV'da yapılan aramada, odalardaki eşyaları dağıtan polis, vakıf binasında bulunan Grup Vardiya'nın çalışmalarını sürdürdüğü stüdyonun kapısını da kırdı.

Polisin, iki laptop, iki masaüstü bilgiyasar kasası, bir mikrofon ve kablo, 3 gitar, Atılım gazetesine ait kırlangıçlar ve vakfın bahçesinde duran Kadıköy Belediyesi'ne ait çöp kutusu aldığı öğrenildi.

(EMK)