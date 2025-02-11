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HABER
Yayın Tarihi: 11 Şubat 2025 08:17
 ~ Son Güncelleme: 11 Şubat 2025 11:09
3 dk Okuma

İstanbul'da CHP'li belediyelere "Kent Uzlaşısı" soruşturması: 10 kişi gözaltında

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Şafak operasyonlarından medet uman, yönetme kabiliyetini yitirmiş iktidarı uyarıyoruz. Hukuku katletmeyi bırakın, ülkemizin yargısına olan güveni daha fazla sarsmayın. Millete eziyet çektirmeye son verin. Sandığı getirin sandığı!" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, İstanbul Adalet Sarayı'nın dış cephesi görülmektedir. Bina, modern ve geniş bir mimariye sahiptir. Yapının ortasında büyük bir ana giriş kapısı bulunmaktadır ve girişin üst kısmında "İstanbul Adalet Sarayı" yazısı yer alır. Binanın dış yüzeyi açık bej renkli olup geniş cam pencereler ile tasarlanmıştır.
Fotoğraf: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını açıkladı.

"Kent uzlaşısı" operasyonlarında İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları ile Tuzla, Fatih, Adalar, Şişli Beyoğlu, Fatih belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacını haiz Kent Uzlaşısı faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için savcılık tarafından HDK Çatı Yapılanmasının İstanbul ilinde faaliyet gösteren mensuplarına ilişkin yürütülen ana soruşturma kapsamında aralarından Şüpheli C.Y.’nin Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Şüpheli L.G.’nin Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Şüpheli B.K.’nın Üsküdar Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli E.G.’nin Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli G.A.’nın Fatih Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli H.Ö.’nün Tuzla Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli N.A.’nın Adalar Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli S.G.’nin Şişli Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli T.Ş.’nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesinin olduğu şüpheliler gözaltına alındı."

Başkan yardımcılarının odaları aranıyor

Gazeteci Ceylan Sever, Kartal ve Ataşehir Belediyesi’nde başkan yardımcılarının makamında arama işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Çelik: Sandığı getirin

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X'te şu paylaşımı yaptı:

"Şafak operasyonlarından medet uman, yönetme kabiliyetini yitirmiş iktidarı uyarıyoruz. Hukuku katletmeyi bırakın, ülkemizin yargısına olan güveni daha fazla sarsmayın. Millete eziyet çektirmeye son verin. Sandığı getirin sandığı!"

Kent Uzlaşısı nedir ?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) "Kent Uzlaşısı" stratejisi kapsamında, her bölgenin kendi dinamiklerine uygun olarak farklı siyasi partilerle veya toplumsal gruplarla işbirliği yapmayı öngörür.

u strateji, yerel yönetimlerde rant odaklı ve merkeziyetçi yaklaşımların yerine, halkın katılımına dayalı, şeffaf ve adil bir yönetim modelini teşvik etmeyi amaçlar.

Örneğin, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasında "Kent Uzlaşısı" çerçevesinde bir işbirliği gerçekleştirilmiş ve ortak bir aday üzerinde anlaşıdı. Bu yaklaşım, yerel yönetimlerde daha demokratik ve katılımcı bir modelin oluşturulmasını hedefliyor.

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İstanbul'da CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlar

"Kent Uzlaşısından" seçilen Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

Ekim 2024'te, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandı.  Özer, "silahlı örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılanmış ve görevden alındı.

Yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak atandı. Özer, suçlamaları reddetmiş ve partisinin kendisini savunacağını belirtti.

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon

Ocak 2025'te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu operasyon, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen bir suç örgütüne yönelikti. Akpolat, Balıkesir'de gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirildi. Tutuklandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP'li belediyelere operasyon Kent uzlaşısı chpli belediyeler Ahmet Özer
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