ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 21:24
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 22:12
4 dk Okuma

İstanbul'da Çalık Holding önünde eylem: "İliç ölüm madeni kapatılsın"

Ekoloji ve emek örgütleri "İktidar, SSR Mining ve ortağı Çalık Grubu'nun vahşi madenciliği sürdürmesine göz yumdu" dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
İstanbul'da Çalık Holding önünde eylem: "İliç ölüm madeni kapatılsın"
Fotoğraflar: Ali Dinç/bianet

İstanbul'da ekoloji ve emek örgütleri, Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin işlettiği Çöpler altın madeni tesisindeki yığın liç alanında meydana gelen çökmeyle ilgili basın açıklaması yaptı. Çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve gençlik örgütü de eyleme destek verdi.

İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında
İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında
13 Şubat 2024

Eylem, Anagold Madencilik'in ortaklarından Çalık Holding’in İstanbul Şişli’deki binası önünde açıklama yapıldı. “Kaza değil katliam! İliç ölüm madeni kapatılsın” pankartının açıldığı eylemde, sık sık "Katil Anagold İliç'ten defol" sloganı atıldı.

170 imzacının bulunduğu ortak açıklamayı Doğa İçin Sanat Derneği’nden Göksen Ezeltürk okudu. 

İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?
KANADA BÜYÜKELÇİSİ "BİZİM DEĞİL" DİYOR
İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?
Bugün 00:11

"Siyasi iktidar da göçük altında kaldı"

Çöpler Altın Madeni’nin yıllardır kapatılması için iktidarı uyardıklarını belirten Ezeltürk, “Göçük altında sadece işçiler değil siyasi iktidar da kalmıştır” dedi.

Uzman raporlarına rağmen iktidarın SSR Mining ve ortağı Çalık Grubu'nun vahşi madenciliği sürdürmesine göz yumduğunu belirten Ezeltürk, madenin bölgede erken ölümlere ve hastalıklara neden olduğunu söyledi. Ezeltürk ayrıca, madenden kaynaklı zehirlenmelerin ve ölümlerin örtbas edildiğini kaydetti.

Madenin üç katı büyütülmesi için “ÇED Olumlu” kararının dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından verildiğini hatırlatan Ezeltürk, Kurum’un 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ödüllendirildiğini dile getirdi.

Ezeltürk, “Siyanür ve toksik kimyasallarla koca bir Fırat havzası ve Fırat’ın ulaştığı tüm uluslararası sular tehdit altında. Ekokırıma yol açan facianın sonuçları, kamu yararı gözetmesi gereken kurum ve temsilcilerince ısrarla halktan gizleniyor” diye konuştu.

"İliç’teki katliama yol açan kararın sorumlusu Murat Kurum, İBB adaylığıyla ödüllendirildi"
170 KURUMDAN ORTAK AÇIKLAMA
"İliç’teki katliama yol açan kararın sorumlusu Murat Kurum, İBB adaylığıyla ödüllendirildi"
Bugün 15:42

"İktidar, bu sorulara doğru yanıtları verecek mi?"

Açıklamanın devamında Ezeltürk, iktidara şu soruları yöneltti:

  • Sabırlı Deresi üzerindeki menfezleri kapatmak zehirli atığın Fırat Nehri’ne ulaşmasını durdurabilecek mi?
  • Yeraltı sularına karışması bu yolla engellenebilecek mi?
  • Bu süreçte buharlaşarak havaya karışan hidrojen siyanürün, ölümlere yol açması önlenecek mi?
  • Şimdiye kadar yalan beyanlarla ÇED raporları hazırlatan şirket ya da bu raporlara rant ortaklığı sebebiyle göz yuman siyasi iktidar, bu sorulara doğru yanıtları verecek mi?
"Çevre Bakanlığı, işletmenin tekrar açılmasına neden onay verdi?"
TMMOB JMO, SİYANÜR SIZINTISINI HATIRLATTI
"Çevre Bakanlığı, işletmenin tekrar açılmasına neden onay verdi?"
Bugün 13:24

"Bu suçu unutturmayacağız"

Yaşanılanları 'ekokırım' olarak nitelendiren Ezeltürk, “Çöpler Altın Madeni ve Anagold şirketi acilen kapatılmalıdır. Suça ortak olan tüm kamu görevlileri ve şirket yetkilileri hakkında soruşturma açılmalı ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmelidir. Siyanür liçli madencilik yasaklanmalıdır” dedi.

Ezeltürk, “Ülke genelindeki eylemlerimizle bu suçu unutturmayacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İliç altın madenine karşı verilen mücadele ve uyarılar
İliç altın madenine karşı verilen mücadele ve uyarılar
Bugün 17:07

Anagold Madencilik hakkında

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, "Çukurdere Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" adıyla 2000 yılında Ankara’da kuruldu. Şirket ilk olarak merkezi ABD’nin Denver şehrinde bulunan ve Kanada borsasında işlem gören Anatolia Minerals Development Limited’in Türkiye’de faaliyet gösteren bir alt şirketi olarak madencilik alanında çalışmaya başladı. Anatolia Minerals, Avustralya’nın en büyük üçüncü altın üreticisi olan Avoca Resources Limited’le birleşerek Alacer Gold Corporation’ı kurdu.

2009 yılında Berat Albayrak’ın CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Lidya Madencilik ile Anatolia Minerals’ın sahibi olduğu Alacer Gold ortaklığında Anagold Madencilik şirketi kuruldu.

Alacer Gold, 2020 yılında Kanada merkezli madencilik şirketi SSR Mining'le birleştiğini duyurdu. Birleşme sonucu ortaya çıkan yeni oluşumun faaliyetlerine "SSR Mining" adı altında devam edeceği açıklandı.

2010’dan bu yana Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold’un yüzde 80’i SSR Mining’e, yüzde 20’si ise Lidya Madencilik’e ait.

(AD)

iliç maden Erzincan siyanür Çöpler Altın Madeni çalık holding
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

Devamını Göster
ilgili haberler
Yeşil Artvin Derneği Başkanı Karahan: Artvin, İliç gibi olmasın diye mücadele ediyoruz
Bugün 16:31
/haber/yesil-artvin-dernegi-baskani-karahan-artvin-ilic-gibi-olmasin-diye-mucadele-ediyoruz-291877
Dünyanın en büyük altın madenciliği felaketleri
Bugün 15:41
/haber/dunyanin-en-buyuk-altin-madenciligi-felaketleri-291872
TMMOB, İliç'te yaşananlara ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu
Bugün 15:15
/haber/tmmob-ilic-te-yasananlara-iliskin-sorumlular-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-291870
İliç'teki maden şirketinden işçilere "konuşmayın" mesajı
Bugün 15:13
/haber/ilic-teki-maden-sirketinden-iscilere-konusmayin-mesaji-291866
Yerlikaya: İşçilerin beşi konteynerde, üçü araçta, biri kamyonda
Bugün 14:32
/haber/yerlikaya-iscilerin-besi-konteynerde-ucu-aracta-biri-kamyonda-291865
İLİÇ ALTIN MADEN SAHASINDA ÇÖKME
İlhan Cihaner: Devlet tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor
13 Şubat 2024
/haber/ilhan-cihaner-devlet-tum-kurumlariyla-bu-yagmaci-sistemin-arkasinda-duruyor-291818
ilgili haberler
Yeşil Artvin Derneği Başkanı Karahan: Artvin, İliç gibi olmasın diye mücadele ediyoruz
Bugün 16:31
/haber/yesil-artvin-dernegi-baskani-karahan-artvin-ilic-gibi-olmasin-diye-mucadele-ediyoruz-291877
Dünyanın en büyük altın madenciliği felaketleri
Bugün 15:41
/haber/dunyanin-en-buyuk-altin-madenciligi-felaketleri-291872
TMMOB, İliç'te yaşananlara ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu
Bugün 15:15
/haber/tmmob-ilic-te-yasananlara-iliskin-sorumlular-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-291870
İliç'teki maden şirketinden işçilere "konuşmayın" mesajı
Bugün 15:13
/haber/ilic-teki-maden-sirketinden-iscilere-konusmayin-mesaji-291866
Yerlikaya: İşçilerin beşi konteynerde, üçü araçta, biri kamyonda
Bugün 14:32
/haber/yerlikaya-iscilerin-besi-konteynerde-ucu-aracta-biri-kamyonda-291865
İLİÇ ALTIN MADEN SAHASINDA ÇÖKME
İlhan Cihaner: Devlet tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor
13 Şubat 2024
/haber/ilhan-cihaner-devlet-tum-kurumlariyla-bu-yagmaci-sistemin-arkasinda-duruyor-291818
diğer yazıları
ÖZAK TEKSTİL DİRENİŞİNİN 80. GÜNÜ
BİRTEK-SEN: Direnişi bitiriyoruz ancak mücadelemiz devam edecek
13 Şubat 2024
BİRTEK-SEN: Direnişi bitiriyoruz ancak mücadelemiz devam edecek
İstanbul ve Yalova'da tersane işçileri eylemde: "Ücret hakkımız gasp edilemez"
12 Şubat 2024
İstanbul ve Yalova'da tersane işçileri eylemde: "Ücret hakkımız gasp edilemez"
Lütfü Savaş: Genel Başkanımızın duruşu net, adaylığım sürüyor
7 Şubat 2024
Lütfü Savaş: Genel Başkanımızın duruşu net, adaylığım sürüyor
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Defne'de anma yürüyüşü: "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz"
6 Şubat 2024
Defne'de anma yürüyüşü: "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz"
BAKAN KOCA YUHALANDI
Antakya'da 6 Şubat öfkesi: "Hakkımızı helal etmiyoruz"
6 Şubat 2024
Antakya'da 6 Şubat öfkesi: "Hakkımızı helal etmiyoruz"
Sayfa Başına Git