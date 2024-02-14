İstanbul'da Çalık Holding önünde eylem: "İliç ölüm madeni kapatılsın"

İstanbul'da ekoloji ve emek örgütleri, Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin işlettiği Çöpler altın madeni tesisindeki yığın liç alanında meydana gelen çökmeyle ilgili basın açıklaması yaptı. Çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve gençlik örgütü de eyleme destek verdi.

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Eylem, Anagold Madencilik'in ortaklarından Çalık Holding’in İstanbul Şişli’deki binası önünde açıklama yapıldı. “Kaza değil katliam! İliç ölüm madeni kapatılsın” pankartının açıldığı eylemde, sık sık "Katil Anagold İliç'ten defol" sloganı atıldı.

170 imzacının bulunduğu ortak açıklamayı Doğa İçin Sanat Derneği’nden Göksen Ezeltürk okudu.

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"Siyasi iktidar da göçük altında kaldı"

Çöpler Altın Madeni’nin yıllardır kapatılması için iktidarı uyardıklarını belirten Ezeltürk, “Göçük altında sadece işçiler değil siyasi iktidar da kalmıştır” dedi.

Uzman raporlarına rağmen iktidarın SSR Mining ve ortağı Çalık Grubu'nun vahşi madenciliği sürdürmesine göz yumduğunu belirten Ezeltürk, madenin bölgede erken ölümlere ve hastalıklara neden olduğunu söyledi. Ezeltürk ayrıca, madenden kaynaklı zehirlenmelerin ve ölümlerin örtbas edildiğini kaydetti.

Madenin üç katı büyütülmesi için “ÇED Olumlu” kararının dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından verildiğini hatırlatan Ezeltürk, Kurum’un 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ödüllendirildiğini dile getirdi.

Ezeltürk, “Siyanür ve toksik kimyasallarla koca bir Fırat havzası ve Fırat’ın ulaştığı tüm uluslararası sular tehdit altında. Ekokırıma yol açan facianın sonuçları, kamu yararı gözetmesi gereken kurum ve temsilcilerince ısrarla halktan gizleniyor” diye konuştu.

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"İktidar, bu sorulara doğru yanıtları verecek mi?"

Açıklamanın devamında Ezeltürk, iktidara şu soruları yöneltti:

Sabırlı Deresi üzerindeki menfezleri kapatmak zehirli atığın Fırat Nehri’ne ulaşmasını durdurabilecek mi?

Yeraltı sularına karışması bu yolla engellenebilecek mi?

Bu süreçte buharlaşarak havaya karışan hidrojen siyanürün, ölümlere yol açması önlenecek mi?

Şimdiye kadar yalan beyanlarla ÇED raporları hazırlatan şirket ya da bu raporlara rant ortaklığı sebebiyle göz yuman siyasi iktidar, bu sorulara doğru yanıtları verecek mi?

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"Bu suçu unutturmayacağız"

Yaşanılanları 'ekokırım' olarak nitelendiren Ezeltürk, “Çöpler Altın Madeni ve Anagold şirketi acilen kapatılmalıdır. Suça ortak olan tüm kamu görevlileri ve şirket yetkilileri hakkında soruşturma açılmalı ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmelidir. Siyanür liçli madencilik yasaklanmalıdır” dedi.

Ezeltürk, “Ülke genelindeki eylemlerimizle bu suçu unutturmayacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İliç altın madenine karşı verilen mücadele ve uyarılar

Anagold Madencilik hakkında Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, "Çukurdere Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" adıyla 2000 yılında Ankara’da kuruldu. Şirket ilk olarak merkezi ABD’nin Denver şehrinde bulunan ve Kanada borsasında işlem gören Anatolia Minerals Development Limited’in Türkiye’de faaliyet gösteren bir alt şirketi olarak madencilik alanında çalışmaya başladı. Anatolia Minerals, Avustralya’nın en büyük üçüncü altın üreticisi olan Avoca Resources Limited’le birleşerek Alacer Gold Corporation’ı kurdu. 2009 yılında Berat Albayrak’ın CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Lidya Madencilik ile Anatolia Minerals’ın sahibi olduğu Alacer Gold ortaklığında Anagold Madencilik şirketi kuruldu. Alacer Gold, 2020 yılında Kanada merkezli madencilik şirketi SSR Mining'le birleştiğini duyurdu. Birleşme sonucu ortaya çıkan yeni oluşumun faaliyetlerine "SSR Mining" adı altında devam edeceği açıklandı. 2010’dan bu yana Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold’un yüzde 80’i SSR Mining’e, yüzde 20’si ise Lidya Madencilik’e ait.

(AD)