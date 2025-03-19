İstanbul'da büyük gözaltı operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, üç ayrı soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye, “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
İmamoğlu'na ‘çıkar amaçlı suç örgütü lideri’, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'a ise ‘örgüt yöneticisi’ suçlaması yöneltildiği, toplam 100 kişi hakkında ise "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "İhaleye Fesat Karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan gözaltına alındı.
Sabahtan bu yana yaşananlar
07:00 Türkiye Belediyeler ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine gelen polisler evde arama yaptı ve gözaltı kararını tebliğ etti.
Millet iradesine darbe vuruluyor. pic.twitter.com/waXHu23ZVN— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025
Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
Sosyal medyaya sansür
7.30: Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sansüre uğradı. Turktelekom, Turkcell ve Vodafone gibi operatör şirketler, X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram ve Signal’in bant genişliğini daralttı. Uygulamayla ilgili resmi bir karar olup olmadığını bilinmiyor.
Valilikten gösteri yasağı
08:30 İstanbul Valiliği, 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında, kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemleri önlemek amacıyla şehir genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladı.
Bu karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'na dayandırıldı.
İstanbul'da 4 gün toplantı ve gösteriler yasaklandı
İsmail Saymaz gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gazeteci İsmail Saymaz'In Gezi Direnişi nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarından' bahsedildi.
Saymaz, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.
Gazeteci İsmail Saymaz gözaltına alındı
Özel 23 Mart’ta herkesi sandık başına çağırdı
DEM Parti MYK'den açıklama
DEM Parti MYK, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alınmasına ilişkin olarak şöyle dedi:
"Bu sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, belediye yöneticileri ve gazetecilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi bu uygulamaların tamamı darbe uygulamasıdır. Türkiye gittikçe daha belirgin hale gelen ve bütün siyasal ve toplumsal muhalefeti hedefleyen açık bir 'yargı ve iktidar ortak yapımı' sivil darbe sürecini yaşıyor.
Partimize ve siyasetimize yönelik yıllardır sürdürülen hukuksuz, keyfi ve antidemokratik uygulamalar ne yazık ki gelinen aşamada Türkiye’nin tamamını esir almış durumdadır. Kayyımcı ve darbeci bu zihniyet, Türkiye’nin ve toplumun geleceğine kurulmuş en büyük komplodur.
Gözaltı operasyonunda ileri sürülen gerekçelerin tamamı bu darbeyi ve hukuksuzluğu örtemeyecek bahanelerdir. Kent uzlaşısını, demokratik siyaseti ve siyasi ortaklaşmayı hedef almak yerel seçimlerde alınan yenilginin hazımsızlığı ve intikamıdır. Dünkü kayyım uygulamaları da bugünkü operasyon da halk iradesine saldırıdır. Geleceğe dönük olarak da siyaseten rakibini saf dışı bırakma, iktidarını sürdürme girişimidir.
Bugün yaşananlar Türkiye halklarının barış ve demokrasi umutlarını kırmaya yönelik de bir saldırılardır. Türkiye’den başlayıp Ortadoğu’ya yayılacak değişim girişimini sabote etme çabasıdır. Asla kabul etmiyoruz. Bu uygulamaların ne Türkiye’ye ne de buna onay verenlere asla faydası olmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de toplum vicdanında bu uygulamaların tamamı ters tepecektir. Partimiz, her şart ve koşulda demokratik siyaset alanının genişletilmesi için mücadelesini büyüterek sürdürecektir. Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğun, darbenin ve keyfiliğin karşısında yer alacaktır. Kent uzlaşısını, ortak mücadeleyi, demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla savunacaktır.
İktidara açık çağrı yapıyoruz: Bu uygulamalardan derhal vazgeçin. Yargıyı araçsallaştırmaya son verin. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bugün gözaltına alınanları derhal serbest bırakın."