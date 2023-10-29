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Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023 09:36
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2023 09:38
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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/29/istanbul-da-bugun-bazi-yollar-trafige-kapali-olacak.jpeg
Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün 06.00’dan tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı’dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı’ndan ve Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı’na girişe izin verilmiyor.

Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılan Hal Yolu güney istikametinde ise trafik akışı yan yola yönlendiriliyor.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilir.

(EMK)

Cumhuriyet 100. yıl kapalı kapalı yollar
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