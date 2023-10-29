İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün 06.00’dan tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı’dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı’ndan ve Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı’na girişe izin verilmiyor.

Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılan Hal Yolu güney istikametinde ise trafik akışı yan yola yönlendiriliyor.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilir.

(EMK)