HABER
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2025 15:22
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2025 00:36
1 dk Okuma

Valilik ayrıca, 07.00 itibarıyla belirtilen güzergâhlarda park halinde bulunan araçların kaldırılacağını hatırlatı.

BİA Haber Merkezi

İstanbul'da bugün bazı yollar kapatılacak

İstanbul Valiliği, yarın gerçekleştirilecek 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Valilik açıklamasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğükoordinasyonunda 26 Ekim 2025 Pazar günü düzenlenecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağı duyuruldu.

Kapatılacak yollar

Etkinlik günü 08.00’den yarışın bitimine kadar trafiğe kapalı olacak yollar:

  • Abay Caddesi
  • Demirhane Caddesi

Ayrıca 00.00’dan etkinlik bitimine kadar kapalı kalacak diğer yollar:

  • Zübeyde Hanım Caddesi
  • Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi
  • Semiha Şakir Caddesi
  • Rauf Denktaş Caddesi
  • Yunus Emre Caddesi
  • Seyitnizam Caddesi
  • Asım Kazancıgil Caddesi
  • Zakirbaşı Sokak
  • Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi
  • İmam Hatip Yolu Sokak
  • Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak
    1. Sokak
    2. Sokak
  • Çinoğlu Çıkmazı Sokak
  • Belgradkapı Caddesi

Alternatif güzergahlar

Sürücüler için önerilen alternatif güzergahlar şöyle:

  • Onuncu Yıl Caddesi
  • Sahil Kennedy Caddesi
  • Ekrem Kurt Bulvarı
  • Prof. Turan Güneş Bulvarı

Valilik ayrıca, 07.00 itibarıyla belirtilen güzergâhlarda park halinde bulunan araçların kaldırılacağını hatırlatı.

