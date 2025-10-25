İstanbul'da bugün bazı yollar kapatılacak

İstanbul Valiliği, yarın gerçekleştirilecek 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Valilik açıklamasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğükoordinasyonunda 26 Ekim 2025 Pazar günü düzenlenecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağı duyuruldu.

Kapatılacak yollar

Etkinlik günü 08.00’den yarışın bitimine kadar trafiğe kapalı olacak yollar:

Abay Caddesi

Demirhane Caddesi

Ayrıca 00.00’dan etkinlik bitimine kadar kapalı kalacak diğer yollar:

Zübeyde Hanım Caddesi

Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi

Semiha Şakir Caddesi

Rauf Denktaş Caddesi

Yunus Emre Caddesi

Seyitnizam Caddesi

Asım Kazancıgil Caddesi

Zakirbaşı Sokak

Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi

İmam Hatip Yolu Sokak

Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak

Sokak

Sokak

Çinoğlu Çıkmazı Sokak

Belgradkapı Caddesi

Alternatif güzergahlar

Sürücüler için önerilen alternatif güzergahlar şöyle:

Onuncu Yıl Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi

Ekrem Kurt Bulvarı

Prof. Turan Güneş Bulvarı

Valilik ayrıca, 07.00 itibarıyla belirtilen güzergâhlarda park halinde bulunan araçların kaldırılacağını hatırlatı.

(EMK)