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Yayın Tarihi: 25 Mart 2025 12:16
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2025 19:15
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İstanbul'da boykot, yürüyüş, miting günü

İstanbul'da protestolar bugün akşam saatlerinde yoğunlaştı. Üniversitelerde gün boyu boykot yapan öğrenciler akşam saatlerinde yürüyüşe geçti. Özel'in çağrısına uyan binlerce kişi Saraçhane'ye gidiyor

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da boykot, yürüyüş, miting günü

10:00 İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi öğrenciler akademik boykota destek verdi

12:00  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Alaattin Köseler ile ilgili pankart ve afişlerin indirilmesini istedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise ilçe örgütlerine talimat vererek parti binalarına daha fazla afiş ve pankart asılmasını istedi.

13:00 İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık sorunları nedeniyle avukatları ev hapsi talebinde bulundu

14:00 Bilkent öğrencileri de boykota katıldı

16:00 İstanbul'da Bilgi, Galatasaray, MSGÜ, İTÜ öğrencileri Maçka Parkında toplandı.

Yoğun polis önlemine rağmen öğrenciler Şişli Belediyesine doğru yürüyüşe geçti. 

Nişantaşı'nda sloganlar atarak yürüyen öğrencilere çevredekiler de destek verdi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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