İstanbul'da boykot, yürüyüş, miting günü
10:00 İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi öğrenciler akademik boykota destek verdi
12:00 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Alaattin Köseler ile ilgili pankart ve afişlerin indirilmesini istedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise ilçe örgütlerine talimat vererek parti binalarına daha fazla afiş ve pankart asılmasını istedi.
13:00 İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık sorunları nedeniyle avukatları ev hapsi talebinde bulundu
14:00 Bilkent öğrencileri de boykota katıldı
Bilkent Üniversitesi öğrencileri, ODTÜ öğrencilerinin "Üniversitelerimizde boykotu örgütleyelim" çağrısına yanıt verdi— sendika.org (@sendika_org) March 21, 2025
Yüzlerce üniversiteli, "Bugün sınıfları boş, alanları dolu tutuyoruz!" diyerek boykotta
📢: "Çıkmayan Tayyip'tir, çıkmayan Tayyip'tir!"… pic.twitter.com/lOT3kVwO6e
16:00 İstanbul'da Bilgi, Galatasaray, MSGÜ, İTÜ öğrencileri Maçka Parkında toplandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi boykotta!— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 24, 2025
Binlerce öğrenci, Beşiktaş'a doğru yürüyorhttps://t.co/WeIIyAb15I pic.twitter.com/c7NOXFjoIQ
Yoğun polis önlemine rağmen öğrenciler Şişli Belediyesine doğru yürüyüşe geçti.
Maçka parkından çıkan öğrenciler Teşvikiye'ye ulaştı. Öğrenciler çok kalabalık, kitlenin sonu yok. pic.twitter.com/U9S6BRMfRh— Osman Çaklı (@osmanckli) March 25, 2025
Maçka Parkı'nda toplanan on binlerce üniversite öğrencisi, kayyum atanan Şişli Belediyesi’ne yürüyor. Yurttaşlar balkonlara çıkarak öğrencilere alkışlarla destek veriyorhttps://t.co/0GJIb8aRfH pic.twitter.com/wjVXl6iYPE— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025
Nişantaşı'nda sloganlar atarak yürüyen öğrencilere çevredekiler de destek verdi.
(Mİ)