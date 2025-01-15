İstanbul'da bir köpek ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde sokakta yaşayan bir köpeğin, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirerek yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı fark eden Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki veteriner teknikeri, köpek yavrusunu alarak tedavi etti. Durumu kötü olan ve kalp atışları yavaşlayan yavru, klinikte yoğun bakıma alındı.

Anne köpek tedavisi boyunca yavrusunun yanından ayrılmadı.

Daha önce mahalledeki yurttaşlar tarafından aynı kliniğe getirilen diğer yavrusu da tedaviye alınan anne köpek, sağlık durumu iyiye giden yavrularının yanına konuldu. Köpek yavrularının klinikteki tedavisi sürüyor.

“Kalbinin attığını fark ettik”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kliniğin sahibi veteriner Baturalp Oğhan, anne köpeğin bir süre önce doğum yaptığını; ancak yavrularının öldüğünü söyledi.

Oğhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yavrularının hepsinin öldüğünü düşünüyorduk. Meğer ölmeyen bir kardeşi de varmış. Annesi son yavruyu bize getirdi, kapının önüne koydu. Tekniker arkadaşımız durumu fark edince içeri aldı. Yavrunun kalbinin attığını fark ettik. Yoğun bakıma aldık. Şu an kardeşiyle birlikte tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumu iyi. Şanslıymış da. Annesine de kavuştu.

“Anne sütü biraz yetersiz kaldığı için mamayla destekliyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Tedavisi kardeşiyle birlikte biraz daha sürecek. Bu süreçte sağlıkları için ziyaretçi kabul edemiyoruz.” (TY)