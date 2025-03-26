İstanbul'da beş günde 20'si çocuk 447 kişi gözaltına alındı

İstanbul Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan gözaltı operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Baro, 21 Mart’tan bu yana 20'si çocuk 447 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 177'sinin tutuklandığını duyurdu.

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İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Barosu tarafından 21.03.2025 tarihinden bu yana kentimizdeki toplumsal olaylar sırasında yaşanan gözaltılar ve hak ihlâlleri titizlikle takip edilmektedir.

Kesin sayıları tespit etmekte güçlükler yaşanmakla birlikte Baromuza gelen bilgiler doğrultusunda İstanbul iliyle ilgili bilgiler şu şekildedir; 21 Mart 2025 tarihinde 67, 22 Mart 2025 tarihinde 217, 23 Mart 2025 Tarihinde 105, 24 Mart 2025 tarihinde 58 yurttaş olmak üzere toplam 447 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan 20’si çocuktur.

21 Mart günü gözaltına alınan 20 kişi hakkında adli kontrol uygulanmış, 3 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiş, 44 kişi serbest bırakılmıştır, 22-23 Mart tarihlerinde gözaltına alınanlardan 174 kişi tutuklanmıştır. Gözaltı süresi devam edenlerin ifade işlemleri devam etmektedir.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32. Maddesi uyarınca tutuklama kararı ölçüsüzdür, Anayasa ile güvence altına alınmış toplantı ve gösteri hakkının, özgürlük ve güvenlik hakkının, öğrenciler bakımından eğitim hakkının ihlâlidir. İfadeler tamamlandıkça bilgilendirmeye devam edilecektir."

İmamoğlu operasyonları: İstanbul ve Bursa'da çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise dün (25 Mart) yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana Türkiye genelinde bin 418 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yerlikaya, "Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken, 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir'' demişti.

24 Mart'ta da gözaltılara ilişkin açıklama yapan Yerlikaya, Anayasa’nın “Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” başlıklı 34. Maddesini hatırlatmış ancak eyleme katılanların 2911 sayılı “gösteri ve yürüyüş” kanunu ihlal ettiğini ileri sürmüştü. Yerlikaya, polisin şiddet uyguladığı görüntülerin basına yansımasına rağmen eyleme katılanların polise şiddet uyguladığını iddia etmişti.

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(RT)