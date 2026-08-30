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YT: Yayın Tarihi: 30.08.2026 09:08 30 Ağustos 2026 09:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.08.2026 09:10 30 Ağustos 2026 09:10
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Bayram kutlamaları nedeniyle saat 07.00'den itibaren Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvar yan yolları her iki istikamette trafiğe kapatıldı.

Söz konusu yollar, program bitimine kadar kapalı kalacak.

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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