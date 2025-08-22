ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 11:38
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 11:47
1 dk Okuma

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

30 Ağustos günü ve 24 Ağustos’ta yapılacak tören provası boyunca Vatan Caddesi ve bağlantı yolları kapalı olacak, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamalarının provaları ve tören günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 24 Ağustos Pazar prova günü ve 30 Ağustos Cumartesi tören günü saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı.

Kapanacak yollar

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
  • D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
  • Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
  • Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
  • Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

Alternatif yollar

Alternatif yollar ise şöyle:

  • Turgut Özal Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • D 100 Karayolu
  • O-3 Hal Yolu

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Valiliği 30 Ağustos zafer bayramı trafiğe kapalı yollar
