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Yayın Tarihi: 7 Temmuz 2024 09:55
 ~ Son Güncelleme: 7 Temmuz 2024 10:14
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Şişli’de bugün yapılacak olan “Bizim Sokak Etkinliği” sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
*Fotoğraf: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bugün Şişli’de gerçekleşecek olan “Bizim Sokak Etkinliği” sebebiyle bazı yolların 15.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu. 

Açıklamada kapatılacak yollar Yayla Mahallesi Talimhane Sokak-Koranti Sokak arası, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak-Kuruçay Caddesi arası, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak-Şahap Sokak arası ve İnönü Mahallesi Papa Roncalli Sokak-Cebel Sokak-Satırcı Sokak olarak belirtildi.

Alternatif yollar 

Alternatif güzergahlar ise Ecza Sokak, Yay Meydanı Caddesi, Sebahattin Delice Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Ercan Sokak, Çamözü Sokak, Şahap Sokak, Savaş Sokak, Çobanlıoğlu Sokak, Seymen Sokak, Baruthane Caddesi, Babil Sokak ve Harbiye Çayırı Sokak, Cebel Topu Sokak olarak duyuruldu.

(RT)

İstanbul trafik
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