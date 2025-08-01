İstanbul'da aylık enflasyon yüzde 2,62

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde aylık artış yüzde 2,62, yıllık artı ise yüzde 42,48 olarak ölçüldü. Yılsonuna göre artış da yüzde 23,80 oldu.

Haziran’a göre ‘sağlık harcamaları grubu’ yüzde 8,08, ‘konut yüzde 6,39, ‘alkollü içecekler ve tütün’ yüzde 6,27, ‘çeşitli mal ve hizmetler’ yüzde 3,15, ‘haberleşme’ yüzde 2,48, ‘ev eşyası’ yüzde 2,36, ‘lokanta ve oteller’ yüzde 2,10, ‘gıda ve alkolsüz içecekler’ yüzde 1,03, ‘eğlence ve kültür’ yüzde 0,60, ‘ulaştırma’ yüzde 0,50, ‘eğitim’ yüzde 0,13 ve ‘giyim ve ayakkabı’ yüzde 0,05 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 4 Ağustos Pazartesi günü enflasyon verilerini açıklayacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 300 baz puan indirime gittiği 24 Temmuz'daki toplantısında verilerin aylık enflasyonda geçici artışa işaret ettiğini belirtmişti.

(HA)