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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 08:33
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 10:41
2 dk Okuma

İstanbul'da 4 gün toplantı ve gösteriler yasaklandı

Ayrıca, 19 Mart 2025 itibariyle, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı - Kirazlı hatlarındaki Emniyet-Fatih İstasyonu, tüm giriş ve çıkış noktalarıyla birlikte sefere kapatılacak.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul'da 4 gün toplantı ve gösteriler yasaklandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşi

İstanbul Valiliği, 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında, kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemleri önlemek amacıyla şehir genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladı. Bu karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'na dayandırıldı.

Yasak süresi boyunca alınan önlemler kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen bazı metro hatları da hizmet dışı bırakılacak.

19 Mart 2025 itibariyle, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı - Kirazlı hatlarındaki Emniyet-Fatih İstasyonu, tüm giriş ve çıkış noktalarıyla birlikte sefere kapatılacak. Ayrıca, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonu da aynı şekilde hizmet dışı bırakılacak.

İstanbul Valiliği, söz konusu tarihlerde araç trafiğine kapatılacak cadde ve sokakları da duyurdu. Bu yollar arasında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Akşemsettin Caddesi, Kocasinan Caddesi ve daha birçok cadde bulunuyor. Trafiğe kapatılan yollar için alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Fevzi Paşa Caddesi ve D-100 Karayolu önerildi.

İstanbul Valiliği, "şehirdeki güvenliği sağlamak ve olası olumsuz durumların önüne geçmek için" bu tedbirlerin alındığını belirtse de, kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verilmesiyle eşzamanlı olması dikkat çekti.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu metro İBB operasyonu
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