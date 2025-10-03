ENGLISH KURDÎ
biamag
HABER
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2025 17:09
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2025 17:34
1 dk Okuma

İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

HSK Birinci Dairesi tarafından İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında görev değişikliği yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in yardımcısı Fatih Dönmez İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

BİA Haber Merkezi

İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
Fotoğraf: AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na Harun Bulut atandı.

HSK Birinci Dairesince, İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi.

HSK kararnamesinde dikkat çeken bir isim de yer aldı. Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Dönmez İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na görevlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
hsk beykoz atama
