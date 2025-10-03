İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na Harun Bulut atandı.

HSK Birinci Dairesince, İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi.

HSK kararnamesinde dikkat çeken bir isim de yer aldı. Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Dönmez İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na görevlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

(AB)