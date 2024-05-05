İstanbul'da 2. dalga '1 Mayıs' operasyonu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyenler ev baskınlarıyla gözaltına alınmaya devam ediyor.

İstanbul’da bu sabah birçok eve polis baskını düzenlendi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) “İktidarın 1 Mayıs saldırıları, 1 Mayıs’ta Taksim ısrarını kriminalleştirme çabası devam ediyor. Bu sabah da çok sayıda devrimcinin evine polis operasyonu gerçekleştirildi. Toplam gözaltı sayısı şu an 11. Gözaltı takibi için vatan emniyete geçeceğiz” açıklamasını yaptı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı

3 Mayıs'ta İstanbul’da sabah saatlerinde birçok eve polis baskını düzenlenmişti. ÇHD, 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini paylaşmıştı. (AÖ)