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Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2024 10:04
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2024 10:38
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İstanbul'da 2. dalga '1 Mayıs' operasyonu

ÇHD, toplam gözaltı sayısının 11 olduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da 2. dalga '1 Mayıs' operasyonu
Fotoğraf: Evrim Kepenek-bianet

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyenler ev baskınlarıyla gözaltına alınmaya devam ediyor.

İstanbul’da bu sabah birçok eve polis baskını düzenlendi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) “İktidarın 1 Mayıs saldırıları, 1 Mayıs’ta Taksim ısrarını kriminalleştirme çabası devam ediyor. Bu sabah da çok sayıda devrimcinin evine polis operasyonu gerçekleştirildi. Toplam gözaltı sayısı şu an 11. Gözaltı takibi için vatan emniyete geçeceğiz” açıklamasını yaptı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı
İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı
5 Mayıs 2024

3 Mayıs'ta İstanbul’da sabah saatlerinde birçok eve polis baskını düzenlenmişti. ÇHD, 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini paylaşmıştı. (AÖ)

1 Mayıs 2024 Gözaltı
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