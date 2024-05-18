İstanbul'da 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul’da “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” kapsamında toplu taşıma yarın (19 Mayıs) ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 19 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş ‘İstanbulkart’ ile ücretsiz seyahat edilebileceğini açıkladı.

Otobüs ve metrobüs seferlerinin Pazar günü tarifesi ile çalışacağını belirten İETT, “Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İstanbul’daki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile Ankara’daki Başkentray ve İzmir’deki İZBAN’ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

(VC)