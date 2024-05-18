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Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Mayıs 2024 11:31
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İstanbul'da 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı toplu taşıma araçlarında kişiselleştirilmiş ‘İstanbulkart’ ile ücretsiz seyahat edilebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
Fotoğraf: İBB

İstanbul’da “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” kapsamında toplu taşıma yarın (19 Mayıs) ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 19 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş ‘İstanbulkart’ ile ücretsiz seyahat edilebileceğini açıkladı.

Otobüs ve metrobüs seferlerinin Pazar günü tarifesi ile çalışacağını belirten İETT, “Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İstanbul’daki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile Ankara’daki Başkentray ve İzmir’deki İZBAN’ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

(VC)

ücretsiz ulaşım İBB iett 19 Mayıs toplu taşıma araçları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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