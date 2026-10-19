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YT: Yayın Tarihi: 19.10.2026 08:51 19 Ekim 2026 08:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.10.2026 09:15 19 Ekim 2026 09:15
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul'da 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve Ayazağa Atatürk Stadı yıkıldı

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından Sarıyer Ayazağa'da dere yatağındaki yapıların yıkımı tamamlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul'da 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve Ayazağa Atatürk Stadı yıkıldı
Fotoğraf: AA
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde, dere yatağında bulunan yapıların yıkım çalışmaları tamamlandı.

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Dere ıslah projesi kapsamında yürütülen çalışmaların ardından bölgede enkaz kaldırma ve temizlik işlemlerine geçildi.

Ayazağa'da dere ıslah projesine engel olduğu belirtilen dere yatağındaki 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve Ayazağa Atatürk Stadı'nın yıkımı dün gündüz saatlerinde tamamlandı.

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Yıkım işlemlerinin sona ermesinin ardından ekipler, bölgede biriken moloz ve enkazın kaldırılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları gece boyunca devam etti

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Sel felaketinin ardından yıkım gerçekleştirilen alan ve gece saatlerinde sürdürülen çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

(FY)

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İstanbul
İstanbul sel yağmur yıkım
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