biamag
HABER
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 09:25
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 10:22
1 dk Okuma

İstanbul'da 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul polisi sabah erken saatlerde Gazi Mahallesinde evlere baskın yaparak 13 kişi gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

Anadolu Ajansı'nın haberine göre polisin DHKP-C'ye yönelik olduğunu açıkladığı operasyon kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 şüphelinin "Gazi Mahallesi Spor Kulübü" ve "Gazi Mahalli Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

Polis yaptığı ev baskınlarında 13 kişi gözaltına aldı. Halkın Hukuk Bürosu tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajda ise Evren Özcan, Özcan Eycan, Mecit şahinkaya, Yetiş Kirmen, Süleyman Keklik, Murat Çiftçi, Şafak Kurt, Musa Kış, Yılmaz Kadıoğlu, Fahrettin Keskin, Ardacan Tokgöz, Emin Aslan, ve Arda Doğan gözaltına alındığı duyuruldu.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
DHKP-C halkın hukuk bürosu
