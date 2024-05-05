İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı

İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Saraçhane Meydanı'nda gözaltına alınan 65 kişi sağlık kontrolünün ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 52 kişi "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" iddialarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

38 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 14 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"1 Mayıs günü gözaltına alınan 17 Partizan okurundan 6’sı, 18 Gençlik Komiteliden 5’i ve 3 Mayıs sabahı gözaltına alınan 29 1 Mayıs direnişçisinden 27’si tutuklandı. Tutuklanması talep edilen 52 kişiden 38’i tutuklandı."

1 Mayıs'ta hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz.



AYM kararını ihlal edenler hukuktan bahsedemez! Yaşasın 1 Mayıs! — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) May 3, 2024

(AÖ)