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Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2024 09:29
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2024 11:09
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İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı

38 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 14 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı
Fotoğraf: Ali Dinç-bianet

İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Saraçhane Meydanı'nda gözaltına alınan 65 kişi sağlık kontrolünün ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 52 kişi "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" iddialarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

38 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 14 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"1 Mayıs günü gözaltına alınan 17 Partizan okurundan 6’sı, 18 Gençlik Komiteliden 5’i ve 3 Mayıs sabahı gözaltına alınan 29 1 Mayıs direnişçisinden 27’si tutuklandı. Tutuklanması talep edilen 52 kişiden 38’i tutuklandı."

(AÖ)

1 Mayıs 2024
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