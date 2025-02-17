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ANALİZ
Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 21:03
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2025 00:23
1 dk Okuma

8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TAHLİYE KARARI VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla Ayşe Barım'ın tahliyesi durduruldu

Mahkeme, itiraz sonucunda "Gezi Eylemleri"ne katılarak TCK 312. Maddesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın serbest bırakılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Barım yeniden tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla Ayşe Barım'ın tahliyesi durduruldu
Ayşe Barım

27 Ocak’ta "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" iddiasıyla TCK 312. Maddesi'ni ihlalden tutuklanan ID Danışmanlık şirketi sahibi, menajer Ayşe Barım'ın avukatlarının pazartesi günü karara Sulh Ceza Mahkemesinde itirazı mahkemece reddedildi.

Ayşe Barım tutuklandı
Ayşe Barım tutuklandı
27 Ocak 2025

Ret kararına bir üst mahkeme olan İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan itiraz üzerine Barım'ın tahliyesine karar verildi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu tahliye kararına  bir üst mahkemeye yaptığı itiraza uyan İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi Ayşe Barım’ın tahliye kararını kaldırarak yeniden tutuklanmasına hükmetti.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/halit-ergenc-ve-riza-kocaoglu-bizi-ayse-barim-yonlendirmedi-304029
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/haber/ayse-barim-kimdir-303920
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/haber/ayse-barim-12-yilin-ardindan-gezi-eylemleri-nedeniyle-gozaltina-alindi-303914
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/haber/menajer-ayse-barim-a-yurt-disina-cikis-yasagi-303580
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