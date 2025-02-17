İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla Ayşe Barım'ın tahliyesi durduruldu

27 Ocak’ta "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" iddiasıyla TCK 312. Maddesi'ni ihlalden tutuklanan ID Danışmanlık şirketi sahibi, menajer Ayşe Barım'ın avukatlarının pazartesi günü karara Sulh Ceza Mahkemesinde itirazı mahkemece reddedildi.

Ayşe Barım tutuklandı

Ret kararına bir üst mahkeme olan İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan itiraz üzerine Barım'ın tahliyesine karar verildi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu tahliye kararına bir üst mahkemeye yaptığı itiraza uyan İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi Ayşe Barım’ın tahliye kararını kaldırarak yeniden tutuklanmasına hükmetti.

(AEK)