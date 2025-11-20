İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan futbolda bahis soruşturmaları açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Başsavcıvekili Osman Sağlam, bugün, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde gazetecilerle bir araya gelerek “Futbolda bahis soruşturmaları”na ilişkin bilgi verdi.

Antalya’da başlatılan bahis soruşturması dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilerek burada devam eden soruşturmayla birleştirildiğini belirten Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakemler, futbolcular ve yöneticilere yönelik başlattığı idari soruşturmanın, adli soruşturmadan farklı olduğunu kaydetti.

👉 TFF’ye göre bahis sitesine girmek suç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göre ise menfaat elde etmesi gerek.

“Oynamak yetmiyor, mutlaka menfaat gerekiyor”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Gürlek, TFF’ye bağlı olmadıklarını belirterek özetle şöyle dedi:

“TFF'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiği hakemler, ceza verilen ya da birkaç ay men ettiği futbolcular hakkında mutlaka soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bir futbolcunun ya da hakemin doğrudan ya da dolaylı yolla oynaması idari soruşturmayı gerektiriyor; ama adli soruşturmayı gerektirmiyor. Bilgi havuzumuz var. Bu nasıl oluşuyor? Federasyonun ihbarlarından oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ve aynı şekilde bize gelen ihbarlar var. CİMER’den çok fazla şikâyet var.

“Bir de bizim kendi incelediğimiz oynanan maçla ilgili şike bahis iddiası var. Biz bunu resen ele alıp inceliyoruz. Aynı şekilde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını mutlaka alıyoruz. Tek başına oynamak yetmiyor, mutlaka menfaat gerekiyor.

“Muhtemelen ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz. Sürecin devam eden liglere, futbol camiasına zarar vermesini istemiyoruz. Sürecin olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz. Sosyal medyadaki süreci takip ediyoruz, olumsuz algı yapan kişilere resen soruşturma başlatıyoruz. Ucu kime uzanırsa uzansın, soruşturma sonuna kadar devam edecek. Kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri bunlar olacak önümüzdeki günlerde…”

“Bir spor yorumcusu, eşi üzerinden oynuyor”

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kuzey Kıbrıs (KKTC), Karabağ ve Gürcistan ile işbirliği içinde olduklarını belirten Gürlek, IP adreslerine erişim sağlanarak bahis oynayan kişilerin listesinin dosyaya eklenmek üzere gönderileceğini açıkladı.

Başsavcıvekili Osman Sağlam ise soruşturmaya ilişkin çok fazla evrakın olduğunu ve hepsinin bir günde bitmesinin mümkün olmadığını, MASAK ve HTS kayıtlarıyla birlikte detaylı olarak bilgilerin toplandığını belirterek şöyle dedi:

“Bir operasyon olabilir, ülkede bilinen isimlerin dahil olabileceği bir operasyon. Futbol idarecileri ve hakemlerin dahil olduğu kuruluşlar var, bunlara bakılıyor. Son günlerde verilerin silindiğiyle ilgili bilgiler var aslında. Tuttur.com yarı faal, yarı değil. Büyük çoğunluğu legal olmayan siteler. IP adreslerini alıyorlar. Yurt dışında legal siteler oluyor, örneğin İtalya’daki legal site, Türkiye’deki maçları görebiliyor. Bunların hepsini bize verecekler.

“Federasyon 6 bin 200 futbolcunun resmini çekti. Excel şeklinde tablo yapabiliyor, bu çok kolay. Mal varlıkları, çevrelerindeki mal varlığı artışı hepsi inceleniyor. TFF'ye ‘Siz bunu yaptınız biz de bakacağız,’ deniyor dünya çapında. Başsavcılık olarak bu soruşturmaya çok önem veriyoruz. Bir spor yorumcusu eşi üzerinden oynuyor bunu tespit ettik. İsim vermeyelim şimdi.” (TY)