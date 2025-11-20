ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2025 16:09
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2025 21:06
3 dk Okuma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan futbolda bahis soruşturmaları açıklaması

Başsavcı Akın Gürlek: “İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Ucu kime uzanırsa uzansın, soruşturma sonuna kadar devam edecek.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan futbolda bahis soruşturmaları açıklaması
Fotoğraf: Canva

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Başsavcıvekili Osman Sağlam, bugün, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde gazetecilerle bir araya gelerek “Futbolda bahis soruşturmaları”na ilişkin bilgi verdi.

Antalya’da başlatılan bahis soruşturması dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilerek burada devam eden soruşturmayla birleştirildiğini belirten Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakemler, futbolcular ve yöneticilere yönelik başlattığı idari soruşturmanın, adli soruşturmadan farklı olduğunu kaydetti.

👉 TFF’ye göre bahis sitesine girmek suç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göre ise menfaat elde etmesi gerek.

“Oynamak yetmiyor, mutlaka menfaat gerekiyor”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Gürlek, TFF’ye bağlı olmadıklarını belirterek özetle şöyle dedi:

“TFF'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiği hakemler, ceza verilen ya da birkaç ay men ettiği futbolcular hakkında mutlaka soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bir futbolcunun ya da hakemin doğrudan ya da dolaylı yolla oynaması idari soruşturmayı gerektiriyor; ama adli soruşturmayı gerektirmiyor. Bilgi havuzumuz var. Bu nasıl oluşuyor? Federasyonun ihbarlarından oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ve aynı şekilde bize gelen ihbarlar var. CİMER’den çok fazla şikâyet var.

“Bir de bizim kendi incelediğimiz oynanan maçla ilgili şike bahis iddiası var. Biz bunu resen ele alıp inceliyoruz. Aynı şekilde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını mutlaka alıyoruz. Tek başına oynamak yetmiyor, mutlaka menfaat gerekiyor.

“Muhtemelen ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz. Sürecin devam eden liglere, futbol camiasına zarar vermesini istemiyoruz. Sürecin olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz. Sosyal medyadaki süreci takip ediyoruz, olumsuz algı yapan kişilere resen soruşturma başlatıyoruz. Ucu kime uzanırsa uzansın, soruşturma sonuna kadar devam edecek. Kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri bunlar olacak önümüzdeki günlerde…”

“Bir spor yorumcusu, eşi üzerinden oynuyor”

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kuzey Kıbrıs (KKTC), Karabağ ve Gürcistan ile işbirliği içinde olduklarını belirten Gürlek, IP adreslerine erişim sağlanarak bahis oynayan kişilerin listesinin dosyaya eklenmek üzere gönderileceğini açıkladı.

Başsavcıvekili Osman Sağlam ise soruşturmaya ilişkin çok fazla evrakın olduğunu ve hepsinin bir günde bitmesinin mümkün olmadığını, MASAK ve HTS kayıtlarıyla birlikte detaylı olarak bilgilerin toplandığını belirterek şöyle dedi:

Bir operasyon olabilir, ülkede bilinen isimlerin dahil olabileceği bir operasyon. Futbol idarecileri ve hakemlerin dahil olduğu kuruluşlar var, bunlara bakılıyor. Son günlerde verilerin silindiğiyle ilgili bilgiler var aslında. Tuttur.com yarı faal, yarı değil. Büyük çoğunluğu legal olmayan siteler. IP adreslerini alıyorlar. Yurt dışında legal siteler oluyor, örneğin İtalya’daki legal site, Türkiye’deki maçları görebiliyor. Bunların hepsini bize verecekler.

“Federasyon 6 bin 200 futbolcunun resmini çekti. Excel şeklinde tablo yapabiliyor, bu çok kolay. Mal varlıkları, çevrelerindeki mal varlığı artışı hepsi inceleniyor. TFF'ye ‘Siz bunu yaptınız biz de bakacağız,’ deniyor dünya çapında. Başsavcılık olarak bu soruşturmaya çok önem veriyoruz. Bir spor yorumcusu eşi üzerinden oynuyor bunu tespit ettik. İsim vermeyelim şimdi.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
futbolda bahis soruşturmaları yasa dışı bahis istanbul cumhuriyet başsavcılığı akın gürlek tff
ilgili haberler
Futbolda bahis soruşturmasında 17 hakeme ilişkin MASAK raporu hazırlandı
Bugün 14:30
/haber/futbolda-bahis-sorusturmasinda-17-hakeme-iliskin-masak-raporu-hazirlandi-313762
PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig futbolcularına verilen cezaları duyurdu
18 Kasım 2025
/haber/pfdk-bahis-sorusturmasinda-tff-2-lig-futbolcularina-verilen-cezalari-duyurdu-313646
Bahis Soruşturması: 149 Hakeme 8–12 ay men, 3 isim için inceleme sürüyor
7 Kasım 2025
/haber/bahis-sorusturmasi-149-hakeme-8-12-ay-men-3-isim-icin-inceleme-suruyor-313311
HAKEMLER VE KULÜP YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE
Bahis soruşturmasında 21 kişi için gözaltı
7 Kasım 2025
/haber/bahis-sorusturmasinda-21-kisi-icin-gozalti-313287
Türkiye Futbol Federasyonu’nda bahis istifaları
6 Kasım 2025
/haber/turkiye-futbol-federasyonunda-bahis-istifalari-313280
Özgür Özel'in 'bahis oynandı' iddiasına soruşturma
31 Ekim 2025
/haber/ozgur-ozel-in-bahis-oynandi-iddiasina-sorusturma-313102
TFF bahis oynadığını iddia ettiği 152 hakemi disipline sevk etti
28 Ekim 2025
/haber/tff-bahis-oynadigini-iddia-ettigi-152-hakemi-disipline-sevk-etti-313000
Türkiye Futbol Federasyonu: 371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif olarak oynuyor
27 Ekim 2025
/haber/turkiye-futbol-federasyonu-371-hakemin-bahis-hesabi-var-152-si-aktif-olarak-oynuyor-312953
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Futbolda bahis soruşturmasında 17 hakeme ilişkin MASAK raporu hazırlandı
Bugün 14:30
/haber/futbolda-bahis-sorusturmasinda-17-hakeme-iliskin-masak-raporu-hazirlandi-313762
PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig futbolcularına verilen cezaları duyurdu
18 Kasım 2025
/haber/pfdk-bahis-sorusturmasinda-tff-2-lig-futbolcularina-verilen-cezalari-duyurdu-313646
Bahis Soruşturması: 149 Hakeme 8–12 ay men, 3 isim için inceleme sürüyor
7 Kasım 2025
/haber/bahis-sorusturmasi-149-hakeme-8-12-ay-men-3-isim-icin-inceleme-suruyor-313311
HAKEMLER VE KULÜP YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE
Bahis soruşturmasında 21 kişi için gözaltı
7 Kasım 2025
/haber/bahis-sorusturmasinda-21-kisi-icin-gozalti-313287
Türkiye Futbol Federasyonu’nda bahis istifaları
6 Kasım 2025
/haber/turkiye-futbol-federasyonunda-bahis-istifalari-313280
Özgür Özel'in 'bahis oynandı' iddiasına soruşturma
31 Ekim 2025
/haber/ozgur-ozel-in-bahis-oynandi-iddiasina-sorusturma-313102
TFF bahis oynadığını iddia ettiği 152 hakemi disipline sevk etti
28 Ekim 2025
/haber/tff-bahis-oynadigini-iddia-ettigi-152-hakemi-disipline-sevk-etti-313000
Türkiye Futbol Federasyonu: 371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif olarak oynuyor
27 Ekim 2025
/haber/turkiye-futbol-federasyonu-371-hakemin-bahis-hesabi-var-152-si-aktif-olarak-oynuyor-312953
Sayfa Başına Git