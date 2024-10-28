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Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 09:37
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2024 13:25
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı

Gemi trafiğinin geçici olarak askıya alınma nedeni, kentte etkili olan sisten dolayı görüş mesafesinin kısıtlanması.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kentte sabah erken saatlerde etkili olan sisten dolayı çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

İstanbul Boğazı, öğle saatlerinde tekrar gemi trafiğine açıldı.

Şehir Hatları ise elverişsiz hava koşulları sebebiyle hâlâ Uzun Boğaz Turu'nun yapılamadığını duyurdu.

Öte yandan, Sakarya ve Kocaeli'de de etkili olan yoğun sis, ulaşımda görüş mesafesini düşürdü.

Sis nedir, neden gerçekleşir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tanımına göre sis, yatay görüş mesafesini 1 kilometrenin altına düşüren meteorolojik bir olay.

Sis gri renkli, tabanı görece tekdüze ve yayılmış bir bulut tabakası. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelir.

Zirai açıdan faydalı bir hava olayı olan sis; gündüz sıcaklığının ani artışlarını da önler. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
istanbul boğazı gemi trafiği sis şehir hatları ulaşım sorunu
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