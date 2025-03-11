ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 11 Mart 2025 15:08
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2025 15:18
3 dk Okuma

İstanbul bir hafta çöl tozunun etkisinde kalacak

Uzmanlar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişilerin dışarıda uzun süre vakit geçirmekten kaçınmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul bir hafta çöl tozunun etkisinde kalacak
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

İstanbul, bugünden itibaren bir hafta boyunca Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisi altında kalacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Anadolu Ajansı muhabirine, bahar aylarının gelmesiyle Sahra Çölü, Kuzey Afrika ve zaman zaman Arap Yarımadası'nda atmosfere karışan tozların hava akımlarıyla başka yerlere taşındığını söyledi.

Bu durumun normal bir doğa olayı olduğunu belirten Toros, özellikle ısınan çöl bölgelerinden havalanan tozların, rüzgâr akımlarıyla Avrupa ve Türkiye'ye kadar ulaşabildiğini ifade etti.

Toros, yüksek basınç sistemleri ve rüzgâr akımlarıyla taşınan bu tozların, hava kalitesinde değişikliklere yol açarken, atmosferin renginde de belirgin bir değişime neden olabileceğini dile getirdi.

İstanbul’da hava kirliliği rekor düzeyde
İstanbul’da hava kirliliği rekor düzeyde
3 Şubat 2025

Uyarılar

Toros, açıklamasına şöyle devam etti:

“Sayısal hava tahmin modellerine göre, İstanbul'da bir hafta boyunca çöl tozunun etkisi devam edecek. Çöl tozlarını araçların üzerinde ve yüzeylerde görebiliriz. Çöl tozu olayları, bölgesel yağış gibi sadece küçük alanlarla sınırlı kalmaz. Şu anda çöl tozları Güney Avrupa ve Doğu Avrupa'yı kaplamış durumda. Aynı şekilde, Türkiye'nin büyük bir kısmında da etkili olacak. Gökyüzünün daha puslu ve kızılımsı görünmesi çöl tozunun etkili olduğunu gösterir. Bazı günlerde bu etki daha belirgin hale gelebilir.

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hava kalitesi izleme istasyonlarının verilerine göre, PM10 ve PM 2.5 seviyelerinde artış gözlemleniyor. Çöl tozları, özellikle astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıkları olan bireylerde olumsuz etkilere neden olabilir. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, dışarıda uzun süre vakit geçirmemeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Yoğun çöl tozu dönemlerinde açık havada yapılacak aktivitelerin azaltılmasında fayda var. Özellikle spor yapanlar ve dış mekânda çalışanlar, bu süreçte hava kalitesine dikkat etmeli. Çöl tozunun yoğun olduğu günlerde dış ortamda uzun süre kalınması, göz ve cilt tahrişine, solunum sıkıntılarına yol açabilir."

Görünmez katil: Hava kirliliği İstanbul’u tehdit ediyor
Görünmez katil: Hava kirliliği İstanbul’u tehdit ediyor
26 Nisan 2024

Çöl tozu hakkında

Çöl tozları, özellikle Sahra Çölü’nden ve Ortadoğu'daki kurak bölgelerden rüzgârlarla taşınarak Türkiye'ye ulaşan ince partiküllerden oluşur. İstanbul, kurak bölgelerden gelen çöl tozlarının rotası üzerinde bulunduğu için, bu doğa olayından diğer kentlere göre daha fazla etkilenir.

Çöl tozları, astım, bronşit ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturur. Toz içeriğindeki alerjenler, gözlerde kaşıntı, burun akıntısı ve cilt tahrişine neden olabilir. Tozlar; atmosferdeki kirleticileri taşıyabilir, bu da toksik etkilere yol açabilir.

Aşırı toz birikimi, yaprakların güneş ışığını almasını engelleyerek fotosentezi azaltabilir. Su kaynaklarına karışan tozlar, içme suyunu kirletebilir ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Öte yandan çöl tozları, potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi mineraller içerdiğinden, bazı durumlarda toprağın verimliliğini artırabilir. (TY)

Türkiye'de havası temiz tek şehir yok
DÜNYA'DA YALNIZ 7 ÜLKE DSÖ STANDARTLARINDA
Türkiye'de havası temiz tek şehir yok
22 Mart 2024
Haber Yeri
İstanbul
çöl tozu istanbul'daki hava kirliliği halk sağlığı ekoloji
ilgili haberler
İstanbul’da hava kirliliği rekor düzeyde
3 Şubat 2025
/haber/istanbulda-hava-kirliligi-rekor-duzeyde-304214
Türkiye’de nüfusun en az yüzde 92’si kirli hava soluyor
26 Eylül 2024
/haber/turkiyede-nufusun-en-az-yuzde-92si-kirli-hava-soluyor-300094
Görünmez katil: Hava kirliliği İstanbul’u tehdit ediyor
26 Nisan 2024
/haber/gorunmez-katil-hava-kirliligi-istanbulu-tehdit-ediyor-294673
DÜNYA'DA YALNIZ 7 ÜLKE DSÖ STANDARTLARINDA
Türkiye'de havası temiz tek şehir yok
22 Mart 2024
/haber/turkiye-de-havasi-temiz-tek-sehir-yok-293315
İstanbul'da hava kirliliği 2022 yılında yüzde 9 arttı
29 Ocak 2023
/haber/istanbul-da-hava-kirliligi-2022-yilinda-yuzde-9-artti-273465
Türkiye’nin en kirli kentleri İstanbul, Ankara ve İzmir
12 Kasım 2021
/haber/turkiye-nin-en-kirli-kentleri-istanbul-ankara-ve-izmir-253247
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İstanbul’da hava kirliliği rekor düzeyde
3 Şubat 2025
/haber/istanbulda-hava-kirliligi-rekor-duzeyde-304214
Türkiye’de nüfusun en az yüzde 92’si kirli hava soluyor
26 Eylül 2024
/haber/turkiyede-nufusun-en-az-yuzde-92si-kirli-hava-soluyor-300094
Görünmez katil: Hava kirliliği İstanbul’u tehdit ediyor
26 Nisan 2024
/haber/gorunmez-katil-hava-kirliligi-istanbulu-tehdit-ediyor-294673
DÜNYA'DA YALNIZ 7 ÜLKE DSÖ STANDARTLARINDA
Türkiye'de havası temiz tek şehir yok
22 Mart 2024
/haber/turkiye-de-havasi-temiz-tek-sehir-yok-293315
İstanbul'da hava kirliliği 2022 yılında yüzde 9 arttı
29 Ocak 2023
/haber/istanbul-da-hava-kirliligi-2022-yilinda-yuzde-9-artti-273465
Türkiye’nin en kirli kentleri İstanbul, Ankara ve İzmir
12 Kasım 2021
/haber/turkiye-nin-en-kirli-kentleri-istanbul-ankara-ve-izmir-253247
Sayfa Başına Git