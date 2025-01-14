İstanbul: Bir günde sahte alkolden zehirlenerek hastaneye başvuranlardan 11'i öldü

Haber ajanslarının bildirdiğine göre İstanbul'da son bir gün içinde sahte içkiden zehirlenen 38 kişi hastanelere kaldırıldı. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde hastaneye başvurararak tedavi altına alınanların 11'i tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

İstanbul Valiliği: "2024'te sahte alkolden 48 kişi öldü"

İstanbul Valiliği, ölüm haberleri öncesinde 14 Ocak öğleden önce, saat 11.00'da yaptığı açıklamada "İstanbul’da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024'te 110 kişinin zehirlendiği[ni]", zehirlenenlerden "48’inin hayatını kaybet[tiğini]" açıkladı.

Valilik açıklamasında "denetimlerin, kaçak ya da sahte alkol satışının ve kullanımının tümüyle önüne geçmeye yetmediğini" kabul etti ve "bu sorunla daha etkili mücadele edebilmek için hayata geçirdikleri bir dizi uygulama kapsamında [...] Valilik Genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi[ğini]" duyurdu.

Valilik bu genelgeye ek olarak "Kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren ve varolan mevzuata aykırı devranan işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları[nın] da iptal edilece[ğini]" açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, ölüm haberleri üzerine X sosyal medya hesabından "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor…" mesajını paylaştı.

CHP Raporu: "Sahte alkol tüketimindeki artış, orantısız özel tüketim vergisinden kaynaklanıyor" Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulan Toplumsal Felaket ve Mağduriyetler Komisyonu'nca Aralık 2020'de yayımlanan "Sahte İçki Raporu"na göre "Sahte içki tüketimi, kişisel tercihten ziyade bandrollü içkilerin yüksek fiyatlar nedeniyle satın alınamamasının bir sonucu." Raporda "Sosyo-ekonomik açıdan, giderek yoksullaşan halk kesimleri[nin], iktidar tarafından seküler yaşama müdahalenin artmasıyla birlikte içki tüketimini bu anlamda daha ucuz ve kaçak yollardan temin [ettikleri] kaydedildi." Rapora göre, "Alkollü içecek fiyatlarının sürekli artırıldığı ve içki tüketimine ilişkin yasak ve ideolojik söylemlerin yaygınlaştığı bir ortamda ne yazık ki sahte içkiye yönelim de art[ıyor]. Alkol satışı yapan mekanların fiili olarak kapatılması, etil ve metil alkole ilişkin yeterli ve etkili denetimlerin yapılmaması da yine sahte içkiye bağlı ölüm ve kalıcı sağlık sorunlarının artmasına neden [olacak]." "Sahte içkiden ölümlerin son bulması için..." Raporda sahte içki üretimi ve tüketiminin son bulması için alkollü içki fiyatlarının vergiler yoluyla yükseltilmesine son verilmesi istendi: "Alkolden alınan başta ÖTV olmak üzere yüksek vergilerin makul seviyeye çekilmesi gerekmektedir." Ayrıca "alkol satış saatlerine ilişkin yasağın esentilmesi, alkol tüketimiyle doğrudan ilgisi olmayan (salgın gibi) gerekçelerle alkollü içecek satan işletmelere yönelik fiili kapatma kararları alınmaması, tekel bayilerine keyfi olarak uygulanan satış yasakları ve alkol satışı kısıtlamasına uyulmaması nedeniyle yüksek meblağlarda kesilen ceza tutarlarının makul bir seviyeye indirilmesi" de istendi. CHP Raporu sonuç bölümünde de "Alkol tüketimine ilişkin ideolojik ve kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçilmesi ve içki tüketiminin seküler bir yaşam tercihi olduğu göz önüne alınarak içki tüketen bireyler üzerinden politika yapmaktan vazgeçilme[sini]" istedi.

(AEK)