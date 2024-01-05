İstanbul Bienali’nin yeni direktörü Kevser Güler oldu

Bige Örer’in İstanbul Bienali direktörlüğünden ayrılmasının ardından boşalan göreve Kevser Güler getirildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Bienali’nin direktörlüğünü, 15 Ocak 2024 itibarıyla küratör ve araştırmacı Kevser Güler devralıyor.

İstanbul Bienali’nde yönetim değişikliği

Kevser Güler hakkında

2007-2014 arasında İstanbul Bienali’nde görev aldı. Cappadox Festivali Çağdaş Sanat Programı’nın kurucu ekibinde yer aldı ve 2015-2017 arasında programın yardımcı küratörlüğünü üstlendi. 2014-2019 arasında Arter’in koleksiyonu üzerine araştırmalar yaptı ve 2020-2021’de Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Küratör ve Sergiler Direktörü olarak çalıştı.

Kültür ve sanat üretiminin güncel koşullarını, imkânlarını, kısıtlarını araştırmaya ve tartışmaya yönelen küratoryal çalışmaları müze, sanat merkezi, galeri, kırsal ve kentsel kamusal alan ve sanat mekânı olmayan yapılarda sergiler ve programlar düzenlemeyi, beraberinde yayınlar hazırlamayı kapsıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi’nde felsefe alanında yüksek lisans eğitimi gördü. 2021’de Kadir Has Üniversitesi'nde sergiler tarihine odaklanan dersler verdi, aynı yıl Mişar Art kapsamında sanat ontolojisi bağlamında sergilerin ve sanat yapıtlarının güncel sorularını irdeleyen atölyeler programladı ve yürüttü. Güncel sanat ve görsel kültür üzerine metinler yazan, bağımsız yayınlar ile çeşitli sergi yayınlarının editörlük görevini de üstlendi. 2021-2023 yılları arasında Sanat Dünyamız dergisinin danışma kurulunda yer aldı.

1983 İzmir doğumlu.

Ne olmuştu?

İKSV’nin düzenlediği İstanbul Bienali'nin 18'inci edisyonu 14 Eylül-17 Kasım 2024 tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.

Ağustos 2023'te 18. İstanbul Bienali'nin küratörlüğü, daha önce oybirliğiyle göreve getirilen Defne Ayas yerine İngiltereli yazar ve sanat tarihçisi Iwona Blazwick’e verildi. Vakfın bu müdahalesinin ardından danışma kurulunun diğer üyelerinden bağımsız küratör Agustín Pérez Rubio, küratör/sanat tarihçisi Selen Ansen ve Türkiyeli Ermeni sanatçı Sarkis istifa ettiklerini açıkladı.

Blazwick’in küratörlüğü tartışılırken Esra Sarıgedik Öktem’in de Venedik Bienali Türkiye Pavyonu küratörlüğünden istifa etmesi tartışmayı yaygınlaştırdı ve Blazwick'in İKSV Danışma Kurulu'nda da yer alması, süreçte bir çıkar çatışmasının rol oynadığına ilişkin soru işaretleri yarattı.

İKSV, Ayas'ın neden görevden alındığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Artnet.com ise görev değişikliğinin “sansür” tartışmalarını beraberinde getirdiğini yazdı.

Ayas'ın 2015'teki 56. Venedik Bienali'nde küratörlüğünü yaptığı Türkiye Pavyonu'nun sergi kataloğu, insan hakları aktivisti ve bir suikast sonucu öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink'in de eşi olan Rakel Dink'in Ermeni Soykırımı üzerine bir makalesini içeriyordu.

Bu metin Türkiye hükümetince sansürlenince Sarkis, metnin kopyalarını pavyonda bir tabutta sergiledi. (AÖ)